LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

De Rode Duivels beginnen zaterdag in Atlanta aan hun Amerikaanse tweeluik met een oefenmatch tegen de Verenigde Staten. In een goed gevuld Mercedes-Benz Stadium wacht meteen een stevige test.

Om 15u30 lokale tijd beginnen ze eraan in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Dat is 20u30 Belgische tijd.

Het stadion biedt plaats aan ongeveer 71.000 toeschouwers en is de thuishaven van zowel Atlanta United uit de MLS als de Atlanta Falcons uit de NFL. De arena wordt zaterdag vol verwacht voor de komst van de Duivels.

Rudi Garcia kan niet op een volledig fitte kern rekenen. De grootste afwezigen zijn Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Hans Vanaken en Leandro Trossard. Nathan De Cat, Mika Godts en Lucas Stassin maken hun eerste selectie mee.

Er werd een afspraak gemaakt tussen beide bondscoaches: zowel België als de VS mogen praktisch hun volledig elftal wisselen doorheen de wedstrijd, zonder te overdrijven met wisselmomenten. Iets waar Rudia Garcia heel tevreden mee was.



Bij de Verenigde Staten is Mauricio Pochettino bondscoach. Hij was eerder bij onder meer Tottenham en PSG actief als hoofdtrainer. Er wordt verwacht dat de VS agressief en met druk naar voren zal spelen tegen België.