Charles De Ketelaere waarschuwt jonge Belgen: "Het gebeurde bij mij, Vermeeren en nu ook bij De Cat"

Charles De Ketelaere lijkt klaar om zich vooraan te tonen bij de Rode Duivels. Wij spraken de aanvaller in het spelershotel van de Rode Duivels, waar hij terugblikte op zijn groei bij Atalanta, zijn moeilijke Milan-periode en de druk op jonge Belgen.

Charles De Ketelaere zal tijdens de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico ongetwijfeld zijn kans krijgen vooraan. Met de afwezigheid van Romelu Lukaku lijkt het logisch dat Rudi Garcia voor CDK kiest in de spits.

Charles De Ketelaere voelt zich beter dan ooit bij Atalanta

In de Serie A heeft hij zich dit seizoen opnieuw prima bewezen bij Atalanta. "Ik vind inderdaad dat ik een goed seizoen speel", vertelde hij aan ons in het spelershotel van de Rode Duivels. "Qua statistieken is het wat minder dan de voorbije jaren, maar in het algemeen is het veel beter, vind ik."

"Ik denk dat ik nu belangrijker ben voor de ploeg. Bij Gasperini werd ik vaak gewisseld. Dat is iets wat hij als trainer gewoon doet, zijn aanvallers snel wisselen. Nu speel ik meer en dat doet deugd", gaat de aanvaller verder.

Het verschil tussen zijn periode bij AC Milan en zijn avonturen bij Atalanta zijn enorm. "De speelstijl van Gasperini heeft me enorm geholpen. Bij Milan stond ik op een heel andere positie, terwijl mijn kwaliteiten juist veel beter tot hun recht komen als ik hoog op het veld speel."

De Ketelaere heeft op zijn 25e al veel beleefd in het voetbal. Van een recordtransfer in de JPL naar een mislukt verhaal bij AC Milan, tot Europa League-winst met Atalanta. Wat zou de Charles van nu willen zeggen tegen de Charles die bij Club Brugge vertrok?



"Misschien dat ik niet met zo’n grote ogen naar daar moest gaan", vertelt hij na even diep nadenken. "Maar het is ook iets aan mijn karakter. Als ik goede prestaties lever dan voel ik dat ik groei. Ik zou zeggen dat ik vol zelfvertrouwen moest binnenkomen."

CDK kijkt zonder spijt terug op moeilijke periode

Toch is het geen ervaring die CDK zomaar wil vergeten. "Het was geen leuk seizoen, maar ik zou die stap niet ongedaan willen maken. Het deed me groeien als speler en als persoon."

Er kwam ook heel wat druk op hem terecht van buitenaf. "Jonge Belgen worden altijd enorm in de kijker gezet", stelt De Ketelaere vast. "Dat was met Arthur Vermeeren, nu ook met Nathan De Cat. Je voelt wel dat zoiets druk zet."

"Zo worden er verwachtingspatronen gecreëerd die misschien niet helemaal realistisch zijn. Dat is een les voor mezelf geweest, en misschien ook voor anderen. Het is niet per se slecht om eens tegen de muur te lopen", aldus de Rode Duivel, die zich nu volop focust op de oefenwedstrijd tegen de VS.