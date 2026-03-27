Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli
Romelu Lukaku zit in een bijzonder lastige situatie bij Napoli. Ploegmaat Kevin De Bruyne liet zich er kort over uit.
Romelu Lukaku zit in een bijzonder lastige situatie bij Napoli. De spits kampt nog steeds met een lastige dijbeenblessure, die langer blijft aanslepen dan eerst verwacht. Hij wil uiteraard zo snel mogelijk volledig fit zijn, maar niet alles verloopt volgens plan.
De Rode Duivel meldde zich in Tubeke bij de nationale ploeg, maar gaf aan dat hij liever niet mee naar de VS reisde om zijn lichaam voldoende rust te geven. Voor de KBVB was dit geen enkel probleem. Nu werkt hij verder aan zijn revalidatie in België.
Maar dat vinden ze bij Napoli niet oké. De Italianen hadden namelijk gevraagd dat hij na zijn uitstapje naar Tubeke terugkeerde naar Napels, wat Lukaku voorlopig niet van plan is. Nu dreigt zijn ploeg ermee hem uit de selectie te zetten.
De Bruyne laat zich kort uit over situatie rond Lukaku
Ploegmaat Kevin De Bruyne kreeg op het persmoment van de nationale ploeg een vraag over de situatie. "Rond Napoli is er altijd veel 'geluid'", opende hij. "Zo’n situaties worden daar nogal uitvergroot."
"Ik ken de details niet volledig, van wat er tussen de twee partijen is gebeurd. Maar het jaar van Romelu is niet leuk geweest voor hem", gaat de Rode Duivel verder. "Hij heeft heel wat problemen gehad, die blessure ook. Deze situatie voor niemand goed, ook niet voor de Duivels omdat we hem nodig hebben."
