"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

SSC Napoli heeft Romelu Lukaku een duidelijk ultimatum gesteld. Volgens Sky Italia moet de Belgische spits uiterlijk op 31 maart terugkeren naar Italië. Doet hij dat niet, dan dreigt hij uit de selectie te worden gezet.

De 32-jarige Lukaku meldde zich deze week wel in Tubeke bij de Rode Duivels, maar gaf meteen aan liever niet mee te reizen naar de Verenigde Staten. De lange trip en het bijhorende verlies aan trainingsdagen speelden daarin een rol, al ligt de kern van het probleem bij zijn fysieke toestand.

De aanvaller kampt nog steeds met een aanslepende dijbeenblessure. Die blijkt meer tijd te vergen dan aanvankelijk werd verwacht, waardoor Lukaku ervoor kiest om zijn revalidatie voorzichtig verder te zetten. Hij voelt zich nog niet klaar om opnieuw volledig aan te sluiten bij de groep.

Napoli had nochtans gevraagd dat Lukaku na zijn korte passage bij de nationale ploeg zou terugkeren naar Napels. Daar wilde de club samen met de medische staf zijn herstel nauwgezet opvolgen en bijsturen waar nodig.

In plaats daarvan kiest Lukaku ervoor om een individueel programma in België te volgen. Die beslissing valt bijzonder slecht bij de Italiaanse club. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Lukaku gemaakte afspraken naast zich hebben neergelegd en dreigen er sancties.

De boodschap vanuit Italië is intussen duidelijk: als Lukaku niet tijdig terugkeert wanneer de trainingen hervatten, zal Napoli ingrijpen. Een uitsluiting uit de selectie behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.