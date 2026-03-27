Vincent Mannaert geeft update over eigen toekomst en die van bondscoach Rudi Garcia

De toekomst van de sportieve leiding bij de Rode Duivels blijft voorlopig onduidelijk. Na het komende WK lopen zowel het contract van bondscoach Rudi Garcia als dat van sportief directeur Vincent Mannaert af. Die laatste gaf tijdens de stage in de Verenigde Staten een stand van zaken.

Over een mogelijk langer verblijf van Garcia blijft het voorlopig stil. Volgens Mannaert zijn er nog geen gesprekken gevoerd met de Franse bondscoach over een verlenging. De focus ligt momenteel volledig op het WK.

“Eigenlijk zijn we nog niet bezig met wat er na het WK zal gebeuren”, klinkt het bij Sporza. “Ook de coach heeft zelf nog niet aangegeven dat hij daar nu al over wil spreken. Alles draait om een zo goed mogelijk tornooi.”

Over zijn eigen toekomst is er wel al meer beweging. Mannaert bevestigt dat er al gesprekken zijn geweest met de Belgische voetbalbond, al werden die tijdelijk on hold gezet. Na de paasvakantie zouden de onderhandelingen opnieuw worden opgestart.

Vincent Mannaert denkt dat hij zal blijven bij de KBVB

Een doorbraak wordt bovendien snel verwacht. “Voor het WK zal er duidelijkheid zijn”, stelt Mannaert. Daarmee lijkt zijn dossier prioritair behandeld te worden binnen de bond.

De sportief directeur klinkt voorzichtig positief over een mogelijk langer verblijf. “Ik denk dat men het liefst heeft dat ik blijf”, besluit hij. “We gaan eind april opnieuw samenzitten, maar ik ben alvast tevreden over de vooruitgang die er gemaakt is.”

