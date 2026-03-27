Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Bondscoach Rudia Garcia sprak vrijdagavond met de pers in het Mercedes-Benz Stadium te Atlanta. Daarin onthulde hij dat er een speciale afspraak werd gemaakt met Mauricio Pochettino, de bondscoach van de Verenigde Staten.

De Rode Duivels nemen het zaterdag op tegen de Verenigde Staten. Daags voor de wedstrijd stond bondscoach Rudia Garcia de pers te woord. Hij had enkele interessante dingen te zeggen en kwam ook met een opvallend nieuwtje over de wedstrijd.

Zo zullen beide trainers zich niet inhouden op het vlak van wissels. "We hebben een groep van 25 spelers. Het wordt dus belangrijk voor mij en voor hen dat ze minuten maken", vertelde de Fransman op het persmoment.

Garcia wil al zijn spelers aan het werk zien

"We hebben dan ook een afspraak gemaakt met Mauricio Pochettino dat we tot 10 of 11 wissels kunnen doorvoeren", ging hij verder. "Het plan is dat iedereen zal spelen tijdens deze interlandbreak."

"Het is echter niet de bedoeling dat het spel dan om de vijf minuten stil ligt, daarom zijn er slechts drie momenten om wissels te doen. Dat is iets waar ik heel gelukkig mee ben", legt Garcia verder uit. Verder verwacht hij een pittige wedstrijd.

Lees ook... Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli›

"Ze zullen veel intensiteit op de mat brengen." Iets wat Pochettino ook steeds deed toen hij in Europa actief was als trainer. "Tijdens de kwalificaties kwamen we enkel Wales tegen dat hoge druk wou uitvoeren. Het wordt dus interessant om te zien of ze ons in de problemen zullen brengen", aldus Garcia.