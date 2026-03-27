Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

Alexis Saelemaekers heeft grote dromen. De Rode Duivel had het onder meer over de concurrentie bij de Rode Duivels, zijn uitstekende seizoen bij AC Milan en ook over de droom van de Rode Duivels om het WK 2026 te winnen.

De speler van AC Milan was bijzonder duidelijk: hij neemt niets als vanzelfsprekend. Hij wil altijd tonen dat hij het niveau heeft om in de definitieve lijst van Rudi Garcia voor het WK 2026 te staan: "De concurrentie is enorm. Het is niet omdat je bij je club goed presteert dat je automatisch speelt bij de Rode Duivels, er zijn geen garanties. Ik kan daarmee leven, maar dat houdt me niet tegen om de gezonde ambitie te hebben om hier ook een sleutelspeler te worden."

"Ik denk dat ik de meeste kansen heb als rechtsbuiten, dat is de positie waar de bondscoach mij het liefst ziet. Deze stage is ideaal om punten te pakken met het oog op het WK. (glimlacht) Mijn eerste grote toernooi. Het is onwerkelijk."

De Belgische international sprak ook over Koni De Winter, zijn ploegmaat bij de club. "Koni is een uitzonderlijke speler", legde hij ons meteen uit. "Het klopt dat hij bij de nationale ploeg al wat moeilijkere momenten heeft gekend, maar dat overkomt iedereen. We mogen vertrouwen hebben: hij zal zich ook bewijzen bij de Rode Duivels. Hij is echt sterk."

Volwassener geworden

Alexis Saelemaekers is meer dan ooit op zijn plek, met nog geen drie maanden te gaan tot het WK 2026: "Ik kan niet klagen. Na mijn uitleenbeurten aan Bologna en AS Roma, waar ik volwassener ben geworden, was het voor mij cruciaal om vanaf deze zomer een volwaardige basisspeler te worden bij AC Milan. Dat is gelukt. Ik voel het vertrouwen van de coach en de club. Toen ze me een contractverlenging aanboden, heb ik geen seconde getwijfeld. Het gaat zelfs om een contract van vijf jaar, tot 2031, wat in het moderne voetbal niet vanzelfsprekend is. Ik voel me echt thuis in Milaan."

De voormalige Anderlecht-speler heeft hard gewerkt om te geraken waar hij vandaag staat. "Ik ben het bewijs dat talent alleen niet volstaat om te slagen", benadrukte hij. "Ik heb offers gebracht en ik ben beloond. En ik ben niet van plan om gas terug te nemen. Neem nu het WK in de Verenigde Staten:"



WK 2026? "Wie weet..."

En wat denkt hij over de kansen van België op het WK? "Waarom zouden we niet mogen dromen? Als we allemaal samen hard werken, wie weet..."