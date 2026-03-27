Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

De Belgische voetbalbond biedt een officieel reisprogramma aan voor familie en vrienden van de Rode Duivels tijdens het WK in de Verenigde Staten. De kosten lopen daarbij opvallend hoog op.

De voetbalbond voorziet een uitgebreid schema waarbij spelers tijdens het toernooi geregeld tijd krijgen om hun naasten te zien. Dat blijkt uit documentatie die aan de selectie werd bezorgd.

Voor familieleden en vrienden die de ploeg willen volgen, is een officieel ‘Family & Friends’-pakket samengesteld in samenwerking met een reisbureau uit Sint-Martens-Latem.

Het programma omvat vluchten, hotels in de drie speelsteden en lokale verplaatsingen. De prijs voor het volledige traject van 13 tot 28 juni bedraagt maar 12.075 euro per persoon, zo laat Het Nieuwsblad weten.

Wedstrijdtickets zijn niet inbegrepen. Spelers beschikken wel over vier gratis plaatsen per wedstrijd, maar bijkomende bezoekers moeten zelf betalen. De tarieven variëren van 435 euro voor een groepswedstrijd tot 7.614 euro voor een finale.

In de omgeving van meerdere spelers klinkt het dat de bedragen hoger uitvallen dan verwacht. Voor vrienden of kennissen zonder topsportinkomen blijft het totale kostenplaatje bijzonder zwaar.

Hoewel niemand verplicht is om op het aanbod in te gaan, staat vast dat het WK in de Verenigde Staten voor alle reizigers een dure onderneming wordt. De combinatie van hoge hotelprijzen en beperkte beschikbaarheid maakt de situatie extra uitdagend.

