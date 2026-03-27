Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Robby Morren vanuit Atlanta, VS
Kevin De Bruyne voelt zich uitstekend in zijn vel en lijkt klaar om een sleutelrol te vervullen in het team van bondscoach Rudi Garcia. Voor de supporters heeft hij alvast goed nieuws want zijn blessure heeft hem laten inzien dat hij heel hard wil blijven werken om te blijven voetballen.

"Ik ben tevreden met hoe het gaat, alles is prima", klinkt het bij De Bruyne. "Ik voel me heel goed, de trainingen zijn geen enkel probleem en ook de wedstrijden die ik al gespeeld heb niet."

"Door het feit dat ik geblesseerd was, heb ik ingezien dat ik nog altijd hard wil blijven werken om te blijven voetballen. Dat waren redelijk lange maanden, maar ik voel me goed."

"Ik heb een goede revalidatie gehad met weinig problemen en alles is volgens plan verlopen. Ik heb tot nu toe meer gespeeld dan ik zelf had verwacht." 

Hij geeft meteeen ook mee dat het niet de bedoeling is dat het WK voor hem het afscheid van de Rode Duivels betekent. Bovendien benadrukt De Bruyne dat hij zich rustig voelt en geen druk ervaart.

Geen 2 wedstrijden van 90 minuten

"Dat hij de wedstrijden tegen USA en Mexico zal volmaken, lijkt echter klein. "Ik verwacht niet dat ik 2 keer 90 minuten zal spelen. Ik denk niet dat het nodig is."

"Het zijn natuurlijk twee vriendschappelijke wedstrijden, het is het einde van het seizoen, dus er komen nog veel belangrijke wedstrijden aan."

