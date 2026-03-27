Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Kevin De Bruyne sprak vrijdag over zijn situatie met oog op de vriendschappelijke duels van de Rode Duivels. Hij was ook heel duidelijk over zijn toekomst bij de nationale ploeg.

Kevin De Bruyne nam vrijdag plaats in de persruimte van het Mercedes-Benz Stadium. Daar spelen de Rode Duivels zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Rode Duivels. KDB zal ongetwijfeld in actie komen.

"Ik ben nog niet lang aan het spelen sinds mijn blessure. Ik train nu zo'n viertal weken volledig met de ploeg mee. Ik wil gewoon 100% matchfit zijn en blijven, buiten dat niets speciaals", vertelde de middenvelder.

"Ik wil meer en meer minuten maken, maar nu ben ik ben blij met de manier waarop het allemaal verloopt", ging De Bruyne verder. Bondscoach Rudi Garcia moet richting het WK nog een aantal knopen doorhakken, maar de aanwezigheid van KDB staat al vast.

Kevin De Bruyne wil niet stoppen bij de Rode Duivels

Of hij er ook na dit WK nog zal bij zijn? "Over het volgende WK ga ik nog niet praten, want dat is pas binnen vier jaar", lacht hij. "Maar ik denk niet dat ik stop", is hij bijzonder duidelijk.

"Zolang ik me goed voel, wil ik doorgaan. Dat is eigenlijk alles wat ik daarover kan vertellen", besluit de middenvelder. Zo is De Bruyne bijzonder helder: we zullen hem naar alle waarschijnlijkheid nog enkele jaren bij de nationale ploeg zien.