Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge

Maxim De Cuyper blijft Club Brugge op de voet volgen vanuit Engeland. De ex-verdediger is duidelijk over de titelstrijd dit jaar, al kijkt hij ook met gemengde gevoelens terug op vorig seizoen.

Maxim De Cuyper maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar het Engelse Brighton. De vleugelverdediger doorliep bij blauw-zwart alle jeugdreeksen en werkte zich nadien op tot de eerste ploeg. Zijn ex-club zal voor altijd speciaal blijven voor hem.

Hij volgt zijn voormalige ploegmaats nog steeds op de voet. "De laatste tijd spelen we vaak op hetzelfde moment, maar als ik kan, dan kijk ik", vertelde hij. Over het huidige klassement is De Cuyper duidelijk. "Ik vind het nog steeds straf dat Union nog altijd op de eerste plaats staat, terwijl ik vind dat ze minder sterk zijn dan vorig seizoen."

Maxim De Cuyper ziet Club Brugge als titelfavoriet

"Maar dat zegt ook veel over hen. Het is gewoon enorm moeilijk om tegen hen te scoren en winnen. Dankzij hun defensieve sterktes staan ze bovenaan", gaat de verdediger verder. Toch zijn ze voor hem geen favoriet voor de landstitel. "Dat is Club Brugge, al was dat vorig seizoen ook zo in mijn ogen. Toen trok Union het uiteindelijk nog over de streep."

"Dat was kut", herinnert hij zich. "Maar ik ben er zeker van dat zij zich de voorbije jaren ook hebben afgevraagd hoe ze het nog uit handen hebben kunnen geven, toen wij er twee jaar geleden met de titel vandoor gingen. Uiteindelijk is het zo toch weer wat in evenwicht."

"In mijn ogen heeft Club Brugge de meeste kwaliteit. Ik vind het ook de beste ploeg, beter dan Union. Maar iedereen weet hoe moeilijk het is om tegen hen te spelen", gaat De Cuyper verder, die dit seizoen ook enkele uitblinkers ziet bij blauw-zwart. "Sowieso Tresoldi. Hij is echt een héél goede spits. Stankovic zag ik ook een aantal prima wedstrijden spelen. Ik kijk wel enkel en alleen naar Club Brugge, naar de rest zie ik niet", besluit hij bij ons.