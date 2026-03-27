Interview Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge

Maxim De Cuyper blijft Club Brugge op de voet volgen vanuit Engeland. De ex-verdediger is duidelijk over de titelstrijd dit jaar, al kijkt hij ook met gemengde gevoelens terug op vorig seizoen.

Maxim De Cuyper maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar het Engelse Brighton. De vleugelverdediger doorliep bij blauw-zwart alle jeugdreeksen en werkte zich nadien op tot de eerste ploeg. Zijn ex-club zal voor altijd speciaal blijven voor hem.

Hij volgt zijn voormalige ploegmaats nog steeds op de voet. "De laatste tijd spelen we vaak op hetzelfde moment, maar als ik kan, dan kijk ik", vertelde hij. Over het huidige klassement is De Cuyper duidelijk. "Ik vind het nog steeds straf dat Union nog altijd op de eerste plaats staat, terwijl ik vind dat ze minder sterk zijn dan vorig seizoen."

"Maar dat zegt ook veel over hen. Het is gewoon enorm moeilijk om tegen hen te scoren en winnen. Dankzij hun defensieve sterktes staan ze bovenaan", gaat de verdediger verder. Toch zijn ze voor hem geen favoriet voor de landstitel. "Dat is Club Brugge, al was dat vorig seizoen ook zo in mijn ogen. Toen trok Union het uiteindelijk nog over de streep."

"Dat was kut", herinnert hij zich. "Maar ik ben er zeker van dat zij zich de voorbije jaren ook hebben afgevraagd hoe ze het nog uit handen hebben kunnen geven, toen wij er twee jaar geleden met de titel vandoor gingen. Uiteindelijk is het zo toch weer wat in evenwicht."

Lees ook... "Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom
"In mijn ogen heeft Club Brugge de meeste kwaliteit. Ik vind het ook de beste ploeg, beter dan Union. Maar iedereen weet hoe moeilijk het is om tegen hen te spelen", gaat De Cuyper verder, die dit seizoen ook enkele uitblinkers ziet bij blauw-zwart. "Sowieso Tresoldi. Hij is echt een héél goede spits. Stankovic zag ik ook een aantal prima wedstrijden spelen. Ik kijk wel enkel en alleen naar Club Brugge, naar de rest zie ik niet", besluit hij bij ons.

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

14:29
Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

13:30
Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

12:40
Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

08:40
"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

14:20
1
Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

14:00
Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan Interview

Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan

06:15
'Tweede Duitse club zet Tresoldi helemaal bovenaan verlanglijstje'

'Tweede Duitse club zet Tresoldi helemaal bovenaan verlanglijstje'

12:00
De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen Interview

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

22:15
Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

11:20
5
Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is

Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is

12:20
'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

09:30
📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

11:40
1
KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

10:45
RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

11:00
📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

10:30
3
'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

10:00
2
Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

06:30
18
Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

07:00
6
Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga

Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga

09:00
3
Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie Interview

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

21:10
Ex-Rode Duivel getuigt bij Gert Verhulst dat hij kanker heeft De derde helft

Ex-Rode Duivel getuigt bij Gert Verhulst dat hij kanker heeft

08:20
Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclubs hebben nog geen licentie beet

Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclubs hebben nog geen licentie beet

08:00
2
Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen

Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen

07:20
2
Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

20:40
4
Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland"

Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland"

07:40
1
Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

22:30
5
Speler met verleden bij Westerlo en Club Brugge van amateurklasse ... op weg naar WK voetbal?

Speler met verleden bij Westerlo en Club Brugge van amateurklasse ... op weg naar WK voetbal?

23:30
Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

21:00
5
Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

23:00
16
Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

22:00
Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

19:40
9
Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

21:40
5
'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

21:20
Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

20:00
8
Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

20:20

Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

