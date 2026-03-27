Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois
Toby Alderweireld stopte vorig jaar met voetballen. Dat leverde hem een aardige stuiver op, maar is niet te vergelijken met andere toppers bij de Rode Duivels.

Alderweireld in Komen Eten

Alderweireld showde de voorbije week niet alleen zijn kooktalenten in Komen Eten. Ook zijn knappe villa kwam uitgebreid in beeld. En daar is hij trots op.

Zeker met zijn transfer naar Qatar kreeg hij wel eens het label om een poenschepper in de zandbak te zijn. “Natúúrlijk heeft het geld meegespeeld in mijn beslissing. Ik ben altijd onderbetaald geweest voor wat ik heb gepresteerd”, vertelt hij aan HUMO.

Bij Ajax moest hij te lang wachten op een nieuwe overeenkomst, maar bij Atletico verdiende hij naar eigen zeggen wel heel erg goed zijn boterham. Tottenham werd dan weer niet wat hij er financieel van verwacht had.

Veel minder verdiend dan Courtois en De Bruyne

Uiteindelijk keerde hij nog terug bij Antwerp, voor een laag loon in vergelijking met wat hij gewoon was. Al hoor je hem ook niet klagen.

“Natuurlijk heb ik goed verdiend en hoef ik me financieel geen zorgen te maken. Maar ik kom nog niet half in de buurt van een De Bruyne of Courtois. Ik zou daar boos of jaloers om kunnen zijn, maar wat maakt dat uit? Soms moet je iets kunnen aanvaarden”, besluit hij.

