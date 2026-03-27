Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

Youri Tielemans bevestigt steeds meer zijn rol als dé leider van de Rode Duivels. Terwijl sommige internationals afhaakten, stond hij er gewoon weer, ondanks dat hij geblesseerd is.

Sinds zijn aanstelling als kapitein onder Rudi Garcia is zijn impact alleen maar gegroeid. “Je hebt geen band nodig om een leider te zijn, en Youri hoort bij die categorie”, klinkt het Bob Claes, zijn zaakwaarnemer, in HLN.

Binnen de spelersgroep geniet Tielemans het vertrouwen van gevestigde waarden als Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Hij is de verbindingsfiguur tussen generaties en durft ook moeilijke onderwerpen aan te kaarten. “Bij Youri kom je niet weg met een grijze zone.”

Die directheid maakt hem cruciaal in de communicatie tussen spelers en bond. Of het nu gaat over premies, WK-afspraken of praktische zaken: Tielemans zorgt ervoor dat alles duidelijk is. “Hij benoemt dingen op tijd, professioneel en met klasse.”

Tielemans is de spil van de nieuwe generatie Rode Duivels

Ook naast het veld neemt hij zijn verantwoordelijkheid. Hij onderhoudt het contact binnen de groep, stuurt bij waar nodig en ondersteunt ploegmaats. Zijn aanpak is helder. “Ik doe het op mijn manier.”

Het is net die combinatie van maturiteit, eerlijkheid en leiderschap die hem zo belangrijk maakt. Tielemans legt de lat hoog — voor zichzelf én voor de groep — en groeit zo uit tot de spil van de nieuwe generatie Rode Duivels.