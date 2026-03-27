Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan

Charles De Ketelaere zal zijn laatste confrontaties met Bayern München niet snel vergeten . De Rode Duivel zag Atalanta kansloos ten onder gaan en strooide nadien met lof voor Vincent Kompany.

Charles De Ketelaere kan zich met Atalanta vol op de eigen competitie focussen om nog een Europees ticket te veroveren. De Italiaanse club werd eerder deze maand door Bayern München met zware cijfers uitgeschakeld in de Champions League.

"Dat was stevig, ze deden ons slecht spelen", herinnert de Belgische aanvaller zich nog goed. In de heenwedstrijd werd het 1-6, in de terugwedstrijd leed de club uit Bergamo een 4-1-nederlaag. "Ik heb al tegen veel Europese topclubs gespeeld met Atalanta, maar bij Bayern München had ik toch het gevoel dat ze van een ander niveau waren."

De Ketelaere vol lof voor Bayern en Kompany

"Het was echt indrukwekkend", gaat hij verder. "Tegen alle andere ploegen had ik nog het gevoel dat er kansen lagen, maar tegen Bayern… Tijdens de eerste wedstrijd gingen we zelf wat druk zetten, maar op die manier speelden we in hun voordeel."

"Ze verliezen de bal ook nooit", merkte CDK verder op. Hij leek er nog altijd niet helemaal van bekomen. "Iedereen is technisch geweldig. Ze hebben veel spelers die fysiek sterk zijn, Laimer bijvoorbeeld… De tweede wedstrijd probeerden we meer in blok te spelen, dan heb je meer kansen tegen Bayern, denk ik. En nog verloren we met 4-1."

"Zeker grote complimenten aan Vincent Kompany. Na afloop vertelde ik hem al hoe indrukwekkend het was", gaat De Ketelaere verder, die nog wat herinneringen uit de JPL oprakelde. "Ik kreeg ook wat flashbacks van toen we met Club Brugge tegen zijn Anderlecht speelden."



"Ik herinner me dat het destijds ook heel moeilijk was om druk te zetten tegen hen. Bij Bayern heb je dan meer kwaliteit, wat uiteraard nog meer helpt. Volgens mij zijn ze favoriet om de Champions League te winnen", besluit de Rode Duivel bij ons.