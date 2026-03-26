Robby Morren vanuit Atlanta, VS
De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen
De Rode Duivels bereiden het WK voor met een korte stage in de Verenigde Staten en oefenwedstrijden tegen achtereenvolgens USA en Mexico. Ondanks het resultaat van deze wedstrijden weinig belang heeft, is Charles De Ketelaere er toch op gebrand om deze te winnen.

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan dat de Rode Duivels hun oefenwedstrijden absoluut willen winnen. De reden is dan ook heel eenvoudig: wedstrijden winnen zorgt voor een goed gevoel in de groep. En laat net de sfeer in een groep heel belangrijk zijn op een groot tornooi.

Voor een goed gevoel

"We zijn de wedstrijd aan het voorbereiden en ik denk dat Amerika een goede tegenstander is. Het is goed om te zien waar we nu staan als ploeg. Het is ook de laatste voorbereiding voor het WK", vertelt Charles De Ketelaere.

"Het WK komt nu dichtbij en deze week is ook goed om aan het groepsgevoel te werken. Ik denk dat iedereen goede resultaten wil behalen, we zien het niet puur als vriendschappelijke wedstrijden. Matchen winnen zorgt altijd voor een goed gevoel."

Sfeer zit al juist in de groep

"Ik kan wel zeggen dat de sfeer in de groep nu al goed is, dit is best wel een hechte groep. Dat is op zich al heel positief, maar je hebt ook wedstrijden nodig voor het gevoel op het veld en dan zijn deze matchen wel belangrijk."

De Ketelaere verbergt niet dat hij trots is om de Belgische kleuren te verdedigen. "Het WK is speciaal, er spelen heel veel landen en er is een gevoel dat er enorm naartoe wordt geleefd. Je voelt dat ook in andere landen." 

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (28/03).

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

