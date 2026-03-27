Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Een WK op een ander continent, het maakt het er niet gemakkelijk op. Het zal ook deze zomer geen sinecure zijn om de Rode Duivels op het WK te beleven.

Het WK wordt dit jaar op het Amerikaanse continent gespeeld. Daardoor lijkt de gekte rond de Rode Duivels er helemaal niet te komen.

Daar zitten de soms bizarre tijdstippen om vijf uur in de ochtend voor een wedstrijd in de groepsfase zeker voor iets tussen. Maar organisatoren krijgen ook met strengere regels dan vroeger af te rekenen.

Frank Verstraeten is met Pixelscreen de leverancier van grote schermen in ons land, maar zoals de kaarten nu liggen heeft hij deze zomer maar weinig werk in handen.

“In de periode van volle Rode Duivels-gekte enkele jaren geleden, verhuurde ik 300 schermen tijdens de WK-campagne”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Nu tel ik nog geen twintig reservaties.”

En bijna alle organisatoren hebben vijf procent extra betaald om de huur lastminute nog te kunnen annuleren. “Zo staan ze zichzelf toe om tot op het laatste moment nog de kat uit de boom te kijken of ze nu al dan niet doorgaan met hun evenement.”