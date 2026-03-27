Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

Kevin De Bruyne is opnieuw van de partij bij de Rode Duivels. De middenvelder van SSC Napoli reisde mee naar Atlanta, waar België zich voorbereidt op oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico.

Voor de 34-jarige spelmaker betekent deze trip een terugkeer naar vertrouwde grond, want ook in 2013 trok hij met de nationale ploeg naar de VS. Toen, onder bondscoach Marc Wilmots, boekte België een 2-4-zege tegen de Verenigde Staten in Cleveland.

Kevin De Bruyne speelde een sleutelrol in die wedstrijd met zijn eerste twee assists voor de nationale ploeg, goed voor doelpunten van Christian Benteke en Marouane Fellaini. 

Vandaag is De Bruyne de enige speler uit die selectie die nog actief is bij de Rode Duivels. Daarmee is hij het laatste overblijfsel van de generatie die later zou uitgroeien tot de zogenaamde “gouden generatie”. Zijn ervaring moet nu helpen om de jongere lichting te begeleiden.

Toch zijn er nog enkele spelers uit die periode die actief zijn op clubniveau. Naast Lukaku zijn dat onder meer Simon Mignolet, Thorgan Hazard, Thomas Kaminski, Christian Benteke, Jelle Vossen en Maxime Lestienne, al is die laatste momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Veel andere namen van toen hebben intussen hun schoenen aan de haak gehangen. Sommigen zijn actief gebleven in het voetbal als coach, zoals Vincent Kompany bij FC Bayern München, Thomas Vermaelen bij de Belgische U20 en Steven Defour. 

Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (28/03).

