Maxim De Cuyper is bijzonder duidelijk over laatste play-offs in België

Maxim De Cuyper ziet de play-offs in de Jupiler Pro League weldra voor het laatst opduiken. De ex-speler van Club Brugge volgt zijn voormalige ploeg nog op de voet en heeft een duidelijke mening over het systeem.

Volgend weekend worden de play-offs op gang getrapt in de Jupiler Pro League. Voorlopig voor een laatste keer, aangezien we volgend seizoen weer naar een competitie met 18 ploegen en zonder play-offs gaan.

Een goeie aanleiding dus om eens te polsen bij Maxim De Cuyper, die het systeem door de jaren heen van dichtbij meemaakte en er een duidelijke mening over heeft. "Ik vond het altijd al raar dat ze ooit de play-offs hebben ingevoerd", vertelde hij bij ons.

De Cuyper ziet voor- en nadelen bij play-offs

"Het is gewoon niet correct dat je punten door twee gedeeld worden, al maakt het de competitie wel spannend natuurlijk. Voor mij is het nu ook nog leuk om te volgen", gaat de flankverdediger verder. Hij volgt Club Brugge nog steeds op de voet.

In de Premier League, waar De Cuyper met Brighton actief is, strijden Arsenal en Manchester City nog voor de titel terwijl The Gunners al een duidelijke voorsprong hebben. De spanning valt weg, al is het format wel eerlijker.

"Dat is het voordeel van de play-offs, het is leuk voor de neutrale voetballiefhebber", aldus de Rode Duivel. "Maar als je het volledige seizoen op kop staat en dan plots je punten gehalveerd ziet worden, dan denk je er wel iets anders over."