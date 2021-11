18u30: Put Standard moed uit eerste overwinning of houdt Gent de punten thuis?

Na de clash tussen Racing Genk en Club Brugge om 13u30 en het kelderduel tussen Zulte Waregem en Beerschot staat er om 18u30 opnieuw een topper op het programma in de Jupiler Pro League.

AA Gent

AA Gent ontvangt namelijk Standard in een interresant treffen tussen de nummers 9 en 12 in het klassement. Een overwinning zou voor beide clubs welkom zijn en dan zouden ze hun wagonnetje aanpikken bij de brede subtop in het klassement.

AA Gent mag dan afgelopen week wel tenonder zijn gegaan in Cyprus in de Conference League, de Buffalo's waren voor de wedstrijd al zeker van groepswinst. Trainer Hein Vanhaezebrouck koos er dan ook voor om te roteren met zijn opstelling.

In de competitie is AA Gent, net als zoveel ploegen, eerder wisselvallig. Vorige week werd er nog gewonnen tegen Zulte Waregem maar daarvoor speelden ze gelijk op Seraing en verloren ze met 0-2 tegen Union.

Hein Vanhaezebrouck laat Gianni Bruno en Roman Bezus alleszins thuis. De trainer zal niet tevreden zijn met hun optreden in de Conference League afgelopen week.

Standard

De Rouches wonnen vorige week voor het eerst onder Luka Elsner. Eindelijk, want na een reeks van gelijke spelen moest er nog eens gewonnen worden voor Standard. Dat het in eigen huis gebeurd, is ook voor de supporters nog eens een boost.

Standard kan hun opmars helemaal kracht bijzetten als er gewonnen wordt in de Ghelamco Arena. Elsner heeft alleszins getraind op het voetballen onder druk want de Sloveen wilt minder kansen weggeven tegen Gent. "Het is een plloeg die in staat is om problemen binnen het defensief blok uit te spelen", klinkt het.

Bet-tips

Gent en Standard scoren makkelijk, Gent wint en beide teams scoren: x3.30

Standard heet zijn laatste 6 wedstrijden niet verloren, gelijkspel of Standard: x2.60