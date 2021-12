Pakt Club Brugge tegen OH Leuven net als Anderlecht en kleine broer Cercle 12 op 12?

De punten zijn er wel voor Club Brugge, maar het gemor is toch nog niet helemaal weg bij de landskampioen.

Als eerste achtervolger van Union met nog meer dan 15 wedstrijden + play offs voor de boeg, lijkt er geen vuiltje aan de lucht bij Club Brugge. Blauw-Zwart pakte afgelopen weken tegen Genk, Seraing en Zulte Waregem zelfs voor de eerste keer dit seizoen 9 op 9 met voor de eerste keer sinds 15 oktober een clean sheet erbij. En toch...

Er is nog steeds de situatie Vormer met de kapitein die meer op de bank zit dan hem en het Brugse publiek lief is. Bovendien speelt Vormer nog steeds meer dan degelijk wanneer hij invalt en geeft hij net dat beetje meer grinta aan de ploeg. Ook de kleedkamer staat nog achter zijn kapitein, dat liet Charles De Ketelaere duidelijk merken na de overwinning tegen Zulte Waregem afgelopen zondag.

Tegen Oud-Heverlee Leuven kan er dus ook maar best gewonnen worden woensdagavond om 21u. OHL, dat zelf pas op de 15e plaats staat, zal er echter alles aan doen om haar vel duur te verkopen. Punten zijn nodig aan Den Dreef en het spel is helemaal niet zo slecht, getuige daarvan de overwinning tegen leider Union dat verder 24/27 pakte de afgelopen 9 wedstrijden.

"Wat kan het tij doen keren? Een lekkere overwinning op Club Brugge zou ik zeggen, maar die hebben we tegen Union gehad en daar konden we ook de vruchten niet van plukken. We moeten vooral rustig blijven en ons eigen spel blijven spelen", klinkt het bij trainer Marc Brys.

Bet-tips:

Club Brugge kon in de afgelopen 5 duels in Leuven 3 keer niet winnen: 1X aan een odd van 2.60

Dat Club een clean sheet pakte tegen Zulte Waregem hadden ze vooral te danken aan de slechte afwerking van de bezoekers. Beide teams scoren: 1.66