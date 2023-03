Missie volbracht: KAA Gent maakt indruk en springt over Club Brugge naar play-off 1

Zowel voor KAA Gent als voor KAS Eupen stond er wel wat op het spel op speeldag 30 in de Ghelamco Arena. Leverde dat meesterlijk voetbal of nervositeit op?

KAA Gent zag Club Brugge op zaterdag verliezen in Kortrijk en kon met een overwinning dus over blauw-zwart naar plek vier in de stand springen. Het tankte donderdag vertrouwen in Turkije met een vlotte zege bij Basaksehir en wilde daarop doorpakken.

Missie top-4

Dat deed Vanhaezebrouck met de vertrouwde namen. De geschorste Castro-Montes werd vervangen door Fofana, in doel nam Nardi zijn plek weer in - in Europa mag Roef tot op heden keepen. Bij Eupen waren er wat spelers ziek, Filin en Peeters zaten onder meer op de bank.

De Oostkantonners strijden nog volop tegen degradatie en konden met een overwinning in Gent een reuzenzaak doen. En op een aantal snelle uitbraken lieten ze in de eerste helft zeker ook zien dat er wel wat kwaliteit in de ploeg zit.

Nardi voorkwam echter dat N'Dri, Prevljak of Gassama konden scoren. En ondertussen beukten de Buffalo's er aan de andere kant op los. Al na een halve minuut had Orban de score bijna geopend, ook De Sart en Cuypers met een enig mooie lob tegen de paal kwamen er dichtbij.

Missie geslaagd

Uiteindelijk was het diezelfde Cuypers die op slag van rusten alsnog de 1-0 tegen de touwen wist te drukken, na een snedige pass binnendoor van zijn collega-spits Gift Orban achteraan. Meteen ook de ruststand.

Na de koffie probeerde Eupen in de beginfase de bakens te verzetten, maar Gent toonde zich snel opnieuw baas en kreeg via Cuypers en de terugkerende Odjidja een aantal kansen om er snel 2-0 van te maken.

Het was wachten op een knullige fase een kwartier voor tijd voor de 2-0 viel. Orban claimde het doelpunt, maar vermoedelijk gaat het als een owngoal van Davidson de geschiedenisboeken in. In de slotfase kopte Okumu de 3-0 nog staalhard binnen als toemaatje. De Buffalo's springen over Club Brugge naar plek vier, met nog vier wedstrijden te gaan.