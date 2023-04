De laatste eindsprint van de reguliere competitie is ingezet. Leider Racing Genk is al zeker van een plaatsje in PO1 maar wil maar al te graag met een goed gevoel die play offs aanvatten.

Voor de interlandbreak zaten de Limburgers niet bepaald in de beste flow met puntenverlies tegen Mechelen, STVV en Cercle Brugge maar vooral verliespartijen tegen rechtstreekse concurrenten Union en Antwerp. "We zijn klaar om er opnieuw vol voor te gaan", klinkt het bij trainer Wouter Vrancken.

En ervoor gaan, dat is voor de titel wist Vrancken te vertellen zaterdag. Nadat ze al enkele maanden op kop staan in het klassement, is de ambitie ook eindelijk uitgesproken. "Maar we hebben niets te bewijzen. Eerste eindigen na de reguliere competitie is leuk, maar ik sta liever op het hoogste schatvotje na de play offs", zegt hij veelbetekenend.

Een opsteker voor Racing Genk is de return van Luca Oyen. De youngster viel op de tweede speeldag geblesseerd out en maakt eindelijk zijn heroptreden in de selectie. Het wordt uitkijken of hij ook speelminuten zal maken.

Bij OH Leuven waren ze vooral vrijdag heel aanwezig in de media na het auto-ongeluk van Kiyine. Trainer Marc Brys zal wellicht hopen dat de spelers morgen op de grasmat enkel nog met het voetbal bezig zijn. De Leuvenaars staan momenteel 5 punten achter op de achtste plaats van Charleroi. Top 8 is nog mogelijk, maar zal een lastige opgave worden.