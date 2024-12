LIVE: Verrast Standard vriend en vijand door top 6 in te duiken of kan Chris Coleman ommekeer inzetten bij OH Leuven?

Ne een intense bekerweek is het opnieuw tijd voor competitievoetbal. Zaterdagavond ontvangt Standard OH Leuven voor een ongetwijfeld interessant duel tussen twee clubs met ambitie.

Standard voor de top 6

Standard is afgelopen week diep moeten gaan. Woensdag trok het naar competitieleider KRC Genk in de achtste finales van de beker en de Rouches kwam ook op voorsprong. Maar uiteindelijk moest Standard na 120 minuten toch het hoofd buigen voor de Limburgers. Fysiek diep gegaan én een mentale klap erbij, hoe zullen ze zich straks presenteren op het veld?

© photonews

Want ondanks dat er weinig gepraat wordt over Standard als het over play off 1 gaat, zitten ze er wel dicht tegenaan. Ondanks een 5-0 tegen Gent en tweemaal 3-0 tegen Anderlecht en Antwerp staat Standard op plaats 9 op amper één punt van de zesde plaats. Winst tegen OH Leuven zou er dus voor kunnen zorgen dat de Rouches na deze speeldag plots wel tot de top 6 behoren en een play off 1 ticket bemachtigen

Geherlanceerd Leuven?

Bij de bezoekers uit Leuven is de stille ambitie om play off 1 te spelen er ook, al moeten zij wel van verder komen. OHL staat namelijk op een voorlopige play down-plaats met 18 punten, al hebben vier ploegen even veel punten daar. De eerste ploeg die effectief boven OHL staat in de stand met een hoger puntenaantal is... Standard.

Er waait alleszins een andere wind in Leuven nu Chris Coleman aan het roer staat aan Den Dreef. Hij wil eerst en vooral de play downs vermijden en een stabiele middenmotor worden dit seizoen. Al heeft hij ook al uitgesproken dat er in Leuven het potentieel zit om binnenkort Europa in te gaan. Dan kan hij maar beter beginnen door zo snel mogelijk punten te pakken.

© photonews

OH Leuven en Standard troffen elkaar eind augustus aan Den Dreef in de heenronde. Leuven won toen met 2-0 na doelpunten van N'Dri en een own goal van Fossey. Leko was toen nog volop aan het bouwen aan zijn nieuwe ploeg die aanvallend onmachtig was; Zo had Standard een xG van maar 0,34 en slechts 5 schoten in totaal terwijl OH Leuven een xG van 1,04 en 13 schoten. Kunnen de Rouches de rollen omkeren?