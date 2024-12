LIVE: Anderlecht ontsnapt aan vroege achterstand op Genk!

Zondagnamiddag ontvangt KRC Genk Anderlecht in de Cegeka Arena. Genk-coach Fink voert 4 wissels door: Karetsas komt in de plaats van Hrosovsky, verder komen ook Bangoura, Cuesta en Bonsu Baah in de ploeg. Bij Anderlecht een basisplaats voor Edozie en Verschaeren.

23' 7"

Brandon Morren vanuit Cegeka Arena

Tolu nu met een schot in het zijnet, heel gevaarlijk was de actie wel niet.

22

Na die grote kans voor Genk, blijft het wachten op doelgevaar.

20

Bangoura plant zijn hand in het gezicht van Leoni. Boterberg grijpt niet in.

14

Hoe Bangoura hier aan geel ontsnapt begrijpt niemand. De middenvelder begaat een domme fout op Leoni door op zijn nek te gaan leunen en hem zo neer te halen, terwijl die in de aanval zat.

13

Rits met een overdreven reactie richting de ref, Boterberg bestraft hem niet.

12

Een eerste (halve) keer Anderlecht. Rits wil de bal voor doel gooien, maar Van Crombrugge klemt zonder een tegenstander in de buurt te hebben.

10

Makkelijk balverlies op het middenveld bij paars-wit, Genk lijkt een mooie tegenaanval te kunnen opstarten, maar Bangoura houdt de bal te lang bij.

9

De thuisploeg neemt het spel in handen, maar Anderlecht geeft weinig vrije ruimte.

4

Enorme kans voor Genk!

Hier had het altijd 1-0 moeten staan! El Ouahdi geeft de bal mooi voor doel, waarna Tolu een eerste keer kan trappen. Coosemans voorkomt de treffer, maar hier zat meer in voor de Limburgers.

1

We zijn eraan begonnen in Genk!

1

KRC Genk - Anderlecht: 0-0



KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Matte Smets - Christopher Bonsu Baah - Bryan Heynen - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Jarne Steuckers - Carlos Cuesta - Zakaria El Ouahdi - Toluwalase Arokodare

Bank: Lucca Kiaba Brughmans - Adrian Palacios - Patrik HrosovskĆ½ - Hyun-Gyu Oh - Luca Oyen - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Noah Adedeji-Sternberg - Mike Penders



Anderlecht: Jan-Carlo Simic - Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Kasper Dolberg - Zanka - Theo Leoni - Mats Rits - Thomas Foket - Colin Coosemans - Samuel Edozie - Leander Dendoncker

Bank: Ludwig Augustinsson - Francis Amuzu - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Nilson Angulo - Timon Vanhoutte - Nunzio Engwanda - Amando Lapage - Anas Tajaouart - Tristan Degreef

Vooraf