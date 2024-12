LIVE: Genk en Anderlecht maken zich klaar voor absolute topper die grote impact op het klassement kan hebben

Zondagnamiddag staat de topper van de speeldag op het programma. KRC Genk zal dan Anderlecht ontvangen in de Cegeka Arena.

Er staat heel wat op het spel zondag in Limburg. KRC Genk wint maar beter als het als leider het nieuwe jaar wil ingaan.

Als Racing verliest dan komt Anderlecht meteen op één punt en kan Club Brugge over de Limburgers klimmen in de stand. De wedstrijd in het Lotto Park won Genk met 0-2.

Sardella is nog onzeker bij Anderlecht en Tristan Degreef kan terug bij de kern zitten. Verder wil paars-wit geen onnodige risico's nemen met Thorgan Hazard.

Genk-coach Thorsten Fink kan niet rekenen op Yira Sor en Thomas Claes terwijl Mujaid Sadick geschorst is. Ook Bonsu Baah is nog onzeker.