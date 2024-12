LIVE Club Brugge-Westerlo: Sluit blauw-zwart 2024 af met een thuiszege?

Voor zijn laatste competitiewedstrijd van 2024 ontvangt Club Brugge Westerlo. Zet de landskampioen zijn ongeslagen reeks verder?

Na vier zeges op rij bleef Club Brugge afgelopen zondag steken op een 2-2 gelijkspel tegen Union, nadat het wel eerst 2-0 in het krijt stond. Dankzij goals van Talbi en Nilsson en enkele reddingen van Mignolet pakte Club toch nog een punt.

Op tweede kerstdag ontvangt Club Brugge als afsluiter van 2024 Westerlo. Met Maxim De Cuyper, Joaquin Seys en Raphael Onyedika zijn er wel geblesseerden bij Club, ook Romeo Vermant zit niet in de selectie.

Sabbe zal wellicht op de rechterflank spelen, Romero deed het op links niet slecht als invaller tegen Union. Ook Nielsen wordt in de basis verwacht op het middenveld. Beloften Et-Taïbi en De Roeve werden door Hayen bij de selectie gehaald.

Kan Westerlo 2024 goed afsluiten?

Westerlo zit na een goede start toch wat in een dip. De ploeg van Timmy Simons pakte amper 2 op 12 en zakte weg van de zevende naar de elfde plaats in het klassement. Het verschil met nummer dertien Cercle Brugge is amper drie punten.

De heenwedstrijd in Westerlo in oktober won Club met 1-2. In oktober 2022 won Westerlo voor het laatst op bezoek in Jan Breydel, de Kemphanen wonnen toen met 0-2 na twee goals van Lyle Foster.