LIVE: Antwerp heeft problemen met druk van STVV

Vanavond opent de 23ste speeldag van de Jupiler Pro League met de confrontatie tussen STVV en Antwerp. Beide ploegen hebben hun eigen redenen om vol voor de punten te strijden, al bevindt de thuisploeg zich in een moeilijkere positie.

STVV staat met 22 punten op een teleurstellende 14e plek en voelt de druk van de play-downs toenemen. Antwerp, momenteel vijfde met 36 punten, wil de aansluiting bij de top vier behouden.

Het is bijna drie jaar geleden dat STVV nog wist te winnen van Antwerp. Op 21 november 2021 versloegen de Kanaries de Great Old met 2-1 op Stayen. Sindsdien had Antwerp het overwicht met vier overwinningen en twee gelijke spelen in de onderlinge duels. Kan STVV vanavond het tij keren?

De X-factor: Lamkel Zé en De Roeck

Een opvallende naam bij STVV is Didier Lamkel Zé, die het vanavond opneemt tegen zijn ex-ploeg. De flamboyante aanvaller zal erop gebrand zijn om zich te tonen tegen Antwerp.

Bij de bezoekers zijn er ook bekenden: Jonas De Roeck, huidig coach van Antwerp, kent Stayen door en door. Hij stond eerder aan het roer van STVV en leidde de ploeg 39 wedstrijden als hoofdtrainer. Ook Dennis Odoi, deze zomer overgekomen, is een ex-Kanarie.

STVV kende twee weken geleden een opsteker met een 1-2 zege op Westerlo, maar ging een week later onderuit tegen Standard (1-2). Die wisselvalligheid zorgt ervoor dat de ploeg nu moet knokken om boven de play-downs te blijven. Antwerp, aan de andere kant, had het vorige week ook niet makkelijk tegen Westerlo. Dankzij een late winnende treffer in de 97e minuut hielden ze de drie punten thuis (3-2).

De bezoekers moeten het doen zonder enkele belangrijke spelers. Dennis Praet viel twee weken geleden uit met een spierscheuring en is niet beschikbaar. Ook Michel-Ange Balikwisha is nog steeds aan de kant. Dat kan STVV moed geven om het Antwerp moeilijk te maken op eigen veld.