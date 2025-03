LIVE: Alweer geteisterd Anderlecht krijgt extreem gemotiveerd Cercle Brugge op bezoek, Hubert moet alweer puzzelen

Anderlecht sluit zondag de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Na de pijnlijke nederlaag tegen Westerlo verwachten zowel het bestuur als de supporters een duidelijke reactie van paars-wit.

De ploeg van David Hubert wil met een positieve noot de play-offs ingaan, maar de tegenstander heeft ook veel om voor te vechten. Cercle Brugge bevindt zich immers in een benarde situatie en kan bij een slechte afloop nog in de degradatieplay-offs belanden.

De voorbereiding van Anderlecht op deze wedstrijd werd overschaduwd door een nieuwe blessure. Killian Sardella liep op training een spierscheur in het bovenbeen op en is minstens twee maanden out.

Dat betekent dat hij niet alleen deze wedstrijd mist, maar ook de bekerfinale en een groot deel van de play-offs. "Dit is een harde klap voor hem, wetende dat hij dit seizoen al moest terugkomen van een enkelblessure", aldus coach Hubert. Thomas Foket is de mogelijke vervanger, al is ook jongeling Ali Maamar een optie.

Naast Sardella moet Anderlecht ook nog steeds afrekenen met de afwezigheid van Dolberg, Verschaeren en Degreef. Toch blijft Hubert optimistisch: “Het is de bedoeling dat zij allen inzetbaar zijn voor de eerste wedstrijd van de play-offs.”

De vraag is in welke gemoedstoestand Anderlecht aan die play-offs begint. Op het veld van Westerlo toonde de ploeg geen lef en durf, wat intern tot veel discussies leidde. "Deze club ambieert altijd het hoogst mogelijke. Het kan niet zijn dat wij na één tegenslag onze mentaliteit verliezen", benadrukte Hubert.

Bij Cercle Brugge is de situatie niet veel rooskleuriger. De ploeg van Miron Muslic zit in een moeilijke periode en kon al zeven wedstrijden op rij niet winnen. De Vereniging moet minstens een punt pakken om zich veilig te voelen, anders kan het nog zakken naar de play-downs.

Een overwinning tegen Anderlecht zou de druk wegnemen. Muslic kan niet rekenen op Minda, Ouattara, Miangue en Gomis. Voor Cercle zal het zaak zijn om vroeg druk te zetten, want als Anderlecht zich laat opjagen, kunnen de bezoekers misschien profiteren.