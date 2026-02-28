LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

Volg Antwerp - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 28/02/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
Foto: © photonews
Foto: © photonews

Antwerp viert zijn 145-jarig bestaan met retroshirts en een wedstrijd tegen STVV. Om 18u15 wordt er afgetrapt op de Bosuil.

Antwerp ontvangt zaterdagavond STVV op de Bosuil. Voor The Great Old zijn de punten broodnodig om een kloof te slaan met de gevarenzone, terwijl Champions' Play-offs ook nog mogelijk zijn.

STVV wil op zijn beurt zoveel mogelijk punten sprokkelen tegen het einde van het reguliere seizoen. Zo kunnen ze nadien meestrijden met Union en Club Brugge om de titel.

Voor enkele spelers van Sint-Truiden zal het een speciale terugkeer worden naar de Bosuil. Denk aan Simen Juklerod en Arbnor Muja. Rein Van Helden maakte deze winter de overstap van STVV naar Antwerp.

Geblesseerden bij Antwerp

Voorlopig heeft de centrale verdediger daar nog niet veel plezier aan beleefd. In zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club raakte hij meteen geblesseerd. Zo moet hij het weerzien met zijn ex-club aan zich laten voorbij gaan.


Wel goed nieuws voor Antwerp: Xander Dierckx is terug na zijn korte afwezigheid. Hairemans, Adekami en Somers zijn nog steeds out. Musliu is nog steeds niet fit bij de bezoekers. 

Prono Antwerp - STVV

Antwerp wint
Gelijk
STVV wint
Vergelijking Antwerp - STVV

Positie

11
2

Punten

30
54

Gewonnen

8
17

Verloren

12
6

Gescoorde doelpunten

29
44

Doelpunten tegen

30
29

Gele kaarten

50
49

Rode kaarten

2
2

Onderlinge duels gewonnen

9
10
14
03/12 20:30 Antwerp Antwerp 3-3 STVV STVV
02/11 18:30 STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
24/01 20:45 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
11/08 16:00 Antwerp Antwerp 6-1 STVV STVV
03/03 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 STVV STVV
24/11 20:45 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
23/04 13:30 STVV STVV 0-1 Antwerp Antwerp
07/10 20:45 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
25/01 18:45 Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
21/11 16:00 STVV STVV 2-1 Antwerp Antwerp
26/06 12:00 STVV STVV 0-0 Antwerp Antwerp
21/02 20:45 Antwerp Antwerp 0-0 STVV STVV
13/09 16:00 STVV STVV 2-3 Antwerp Antwerp
22/12 18:00 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
18/08 18:00 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
01/12 20:30 Antwerp Antwerp 1-3 STVV STVV
22/09 20:30 STVV STVV 2-0 Antwerp Antwerp
12/05 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
07/04 20:00 STVV STVV 4-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 STVV STVV 0-3 Antwerp Antwerp
09/09 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
13/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-2 STVV STVV
28/09 17:00 STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
01/03 20:00 Antwerp Antwerp 0-5 STVV STVV
06/10 15:00 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
06/04 20:00 STVV STVV 0-2 Antwerp Antwerp
17/11 20:00 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
31/01 20:00 STVV STVV 0-0 Antwerp Antwerp
14/09 15:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
08/05 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
13/12 20:00 STVV STVV 2-1 Antwerp Antwerp
15/03 20:00 STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
19/10 20:00 Antwerp Antwerp 1-3 STVV STVV
Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

27/02

27/02

Zaterdag kruisen Antwerp en Sint-Truidense de degens op de Bosuil. STVV wil in het spoor blijven van leider Union Sint-Gillis, terwijl Antwerp zijn laatste levenslijn richt...

STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

27/02

27/02 2

STVV-middenvelder Ilias Sebaoui staat zaterdag opnieuw tegenover Antwerp, een club die hij uitdrukkelijk afwees. Dat zorgt ervoor dat de Antwerp-fans hem ongetwijfeld zulle...

"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

27/02

27/02 15

Royal Antwerp FC opent zaterdag de poorten van de Bosuil voor Sint-Truiden. De Great Old wil zich herpakken na een 3 op 18 en mikt nog steeds op deelname aan Play-Off 1. Da...

Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

27/02

27/02 3

Royal Antwerp FC zal stevig uit de hoek moeten komen als het zich nog wil plaatsen voor Play-Off 1. De Great Old zal drie punten moeten pakken tegen STVV na een mindere per...

LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

12:35

12:35

Antwerp viert zijn 145-jarig bestaan met retroshirts en een wedstrijd tegen STVV. Om 18u15 wordt er afgetrapt op de Bosuil.

