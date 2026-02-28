LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?

Antwerp viert zijn 145-jarig bestaan met retroshirts en een wedstrijd tegen STVV. Om 18u15 wordt er afgetrapt op de Bosuil.

Antwerp ontvangt zaterdagavond STVV op de Bosuil. Voor The Great Old zijn de punten broodnodig om een kloof te slaan met de gevarenzone, terwijl Champions' Play-offs ook nog mogelijk zijn.

STVV wil op zijn beurt zoveel mogelijk punten sprokkelen tegen het einde van het reguliere seizoen. Zo kunnen ze nadien meestrijden met Union en Club Brugge om de titel.

Voor enkele spelers van Sint-Truiden zal het een speciale terugkeer worden naar de Bosuil. Denk aan Simen Juklerod en Arbnor Muja. Rein Van Helden maakte deze winter de overstap van STVV naar Antwerp.

Geblesseerden bij Antwerp

Voorlopig heeft de centrale verdediger daar nog niet veel plezier aan beleefd. In zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club raakte hij meteen geblesseerd. Zo moet hij het weerzien met zijn ex-club aan zich laten voorbij gaan.



Wel goed nieuws voor Antwerp: Xander Dierckx is terug na zijn korte afwezigheid. Hairemans, Adekami en Somers zijn nog steeds out. Musliu is nog steeds niet fit bij de bezoekers.