LIVE: Standard op voorsprong in het slot tegen Zulte Waregem!

90

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



90



Penalty voor Zulte Waregem

Ementa legt de bal goed klaar voor Vossen in het strafschopgebied. De ervaren spits voelt een duwtje in de rug en gaat gretig tegen de grond!



86

Lawrence maakt er 0-1 van!

Mortensen stoot na een mooie aanval door op de linkerflank en geeft voor op Nguene. Gabriel komt in eerste instantie nog goed tussen maar Lawrence is er in de herneming als de kippen bij om de bal in het doel te werken!



86



Doelpunt van Henry Lawrence





85

Rafiki Said

Bernard Nguene





84

Soglo kapt Nielsen met zijn controle goed uit en trapt op de rand van het strafschopgebied met zijn minder rechter naar doel. Zijn krul gaat niet ver over.



79

Jeppe Erenbjerg

Stavros Gavriel





79

Asare legt de bal goed tot bij Ake die in één tijd vanuit een scherpe hoek op doel trapt. Pirard kiest eieren voor zijn geld en werkt de botsende bal in hoekschop.



78

Marco Ilaimaharitra

Casper Nielsen





75

Gele kaart voor Adnane Abid

Abid houdt Soglo met te veel geduw en getrek op. Terechte gele kaart.



73

Standard combineert nog eens goed tot het strafschopgebied van Zulte Waregem. Mortensen geeft een goede voorzet op Abid, maar die laatste kraakt zijn schot in de handen van Gabriel.



69

De knie van Soglo draait in een duel niet helemaal de juiste richting uit. De 20-jarige Engelsman heeft even verzorging nodig, maar lijkt toch verder te kunnen.



68

Joseph Opoku

Marley Ake





64

Claes net over!

Een mooie aanval van Essevee eindigt via Erenbjerg bij Claes die de bal in één tijd maar net over trapt!



62

Dennis Ayensa

Timothée NKada





62

Tobias Mohr

Adnane Abid





59

Said tegen de paal!

Said raapt een vrije bal op in het strafschopgebied. Hij trapt goed naar doel, maar trapt vol tegen de paal! Hier ontsnapt Zulte Waregem aan een achterstand.



54

Een afvallende bal komt in de voeten van Nyssen terecht. Die legt het leer goed klaar en knalt met rechts naar doel. Zijn harde schot is te centraal waardoor Pirard makkelijk kan redden.



50

Standard komt beter uit de kleedkamer. Na een slechte eerste helft komen de mannen van Vincent Euvrard eindelijk in de wedstrijd.



46

Laforge fluit de tweede helft op gang!



45+2

Karamoko duwt Erenbjerg duidelijk met twee handen in de rug tegen de grond. De VAR roept Laforge naar het scherm en die keurt het doelpunt terecht af: opnieuw 0-0!



45+2

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





45+1

De VAR is het doelpunt aan het checken...





44

Standard op voorsprong!

Standard komt tegen de gang van het spel in toch op voorsprong! Said heeft ruimte om een voorzet te geven en met een goeie bal bereikt hij Ayensa die de bal met de borst tegen de touwen duwt.



44

Doelpunt van Dennis Ayensa





43

Thomas Claes haalt uit van de tweede lijn. Zijn poging gaat een metertje naast.



39

Opoku onderschept de bal, geeft mee met Ementa die goed de gevolgde Erenbjerg kan bereiken. Die laatste trapt het leer in één tijd richting de rechterbenedenhoek, maar de bal gaat net naast.



35

Gele kaart voor David Bates

Bates houdt Ementa iets te stevig vast in het duel. Terechte gele kaart voor de Schotse verdediger van Standard.



30

Jeppe Erenbjerg is een lust voor het oog. Opnieuw zet de nummer 10 van Zulte Waregem een mooie combinatie op, maar voorlopig draait het nog op niets uit...



28







25

Daar is Standard nog eens! Ayensa krijgt de bal met een gelukje voor de voeten en trapt uit de draai op doel. Zijn poging gaat echter een metertje naast.



23

Standard ondergaat voorlopig het spel. Wat als de Rouches hier op volle kracht konden spelen? De overvolle lappenmand bij Standard zorgt ongetwijfeld toch voor kopzorgen bij Euvrard.



16

Zulte Waregem is de beste ploeg en dat resulteert ook in kansen. Erenbjerg creëert wat ruimte en trapt van ver hard op doel. Zij schot gaat via de vingertoppen van Pirard maar net over.



13

Saïd controleert een lange bal goed en lijkt op Gabriel af te stormen. Zijn tweede baltoets is een pak minder en weg kans...



12

Hautekiet duikt opeens op in het strafschopgebied en trapt met links naar doel. Zijn schot is te centraal en makkelijk te keren door de Waregemse doelman



10

Kans voor Zulte!

De eerste kans is voor Zulte Waregem! Nyssen wordt na een mooie combinatie vrijgespeeld op de rechterflank. Zijn lage voorzet bereikt Opoku in het strafschopgebied, maar zijn schot gaat via een been van een Standard-verdediger in de handen van Pirard.



5

Het plan van Zulte Waregem lijkt in de openingsminuten meteen duidelijk. Elke bal gaat richting de boomlange Ementa voorin.



1

De bal rolt in de Elindus Arena!





1

Zulte Waregem - Standard: 0-0





18:30

De supporters van Standard onthalen hun spelers met een heuse vuurwerkshow. Geeft het de mannen van Vincent Euvrard dadelijk meteen vleugels?





