Datum: 08/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28

LIVE: Standard op voorsprong in het slot tegen Zulte Waregem!

Op de 28ste speeldag gaat Standard op het veld van Zulte Waregem op zoek naar drie punten en de aansluiting met een plaatsje in de Champions play-offs. Vincent Euvrard vervangt Abid door Homawoo. Sven Vandenbroeck houdt bij Zulte Waregem vast aan dezelfde elf als tegen KV Mechelen.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   90+3' 5" 
Discussieer live mee! Lees 12 reacties...
90
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
90

Penalty 		Penalty voor Zulte Waregem
Ementa legt de bal goed klaar voor Vossen in het strafschopgebied. De ervaren spits voelt een duwtje in de rug en gaat gretig tegen de grond!
86
 Lawrence maakt er 0-1 van!
Mortensen stoot na een mooie aanval door op de linkerflank en geeft voor op Nguene. Gabriel komt in eerste instantie nog goed tussen maar Lawrence is er in de herneming als de kippen bij om de bal in het doel te werken!
86

Goal 		Doelpunt van Henry Lawrence
85
 Vervangen Rafiki Said
Ingevallen Bernard Nguene
84
 Soglo kapt Nielsen met zijn controle goed uit en trapt op de rand van het strafschopgebied met zijn minder rechter naar doel. Zijn krul gaat niet ver over.
79
 Vervangen Jeppe Erenbjerg
Ingevallen Stavros Gavriel
79
 Asare legt de bal goed tot bij Ake die in één tijd vanuit een scherpe hoek op doel trapt. Pirard kiest eieren voor zijn geld en werkt de botsende bal in hoekschop.
78
 Vervangen Marco Ilaimaharitra
Ingevallen Casper Nielsen
75
  Gele kaart voor Adnane Abid
Abid houdt Soglo met te veel geduw en getrek op. Terechte gele kaart.
73
 Standard combineert nog eens goed tot het strafschopgebied van Zulte Waregem. Mortensen geeft een goede voorzet op Abid, maar die laatste kraakt zijn schot in de handen van Gabriel.
69
 De knie van Soglo draait in een duel niet helemaal de juiste richting uit. De 20-jarige Engelsman heeft even verzorging nodig, maar lijkt toch verder te kunnen.
68
 Vervangen Joseph Opoku
Ingevallen Marley Ake
64
 Claes net over!
Een mooie aanval van Essevee eindigt via Erenbjerg bij Claes die de bal in één tijd maar net over trapt!
62
 Vervangen Dennis Ayensa
Ingevallen Timothée NKada
62
 Vervangen Tobias Mohr
Ingevallen Adnane Abid
59
 Said tegen de paal!
Said raapt een vrije bal op in het strafschopgebied. Hij trapt goed naar doel, maar trapt vol tegen de paal! Hier ontsnapt Zulte Waregem aan een achterstand.
54
 Een afvallende bal komt in de voeten van Nyssen terecht. Die legt het leer goed klaar en knalt met rechts naar doel. Zijn harde schot is te centraal waardoor Pirard makkelijk kan redden.
50
 Standard komt beter uit de kleedkamer. Na een slechte eerste helft komen de mannen van Vincent Euvrard eindelijk in de wedstrijd.
46
 Laforge fluit de tweede helft op gang!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2
 Karamoko duwt Erenbjerg duidelijk met twee handen in de rug tegen de grond. De VAR roept Laforge naar het scherm en die keurt het doelpunt terecht af: opnieuw 0-0!
45+2
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
45+1
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
44
 Standard op voorsprong!
Standard komt tegen de gang van het spel in toch op voorsprong! Said heeft ruimte om een voorzet te geven en met een goeie bal bereikt hij Ayensa die de bal met de borst tegen de touwen duwt.
44
 Doelpunt van Dennis Ayensa
43
 Thomas Claes haalt uit van de tweede lijn. Zijn poging gaat een metertje naast.
39
 Opoku onderschept de bal, geeft mee met Ementa die goed de gevolgde Erenbjerg kan bereiken. Die laatste trapt het leer in één tijd richting de rechterbenedenhoek, maar de bal gaat net naast.
35
  Gele kaart voor David Bates
Bates houdt Ementa iets te stevig vast in het duel. Terechte gele kaart voor de Schotse verdediger van Standard.
30
 Jeppe Erenbjerg is een lust voor het oog. Opnieuw zet de nummer 10 van Zulte Waregem een mooie combinatie op, maar voorlopig draait het nog op niets uit...
28
Zulte Waregem - Standard
25
 Daar is Standard nog eens! Ayensa krijgt de bal met een gelukje voor de voeten en trapt uit de draai op doel. Zijn poging gaat echter een metertje naast.
23
 Standard ondergaat voorlopig het spel. Wat als de Rouches hier op volle kracht konden spelen? De overvolle lappenmand bij Standard zorgt ongetwijfeld toch voor kopzorgen bij Euvrard.
16
 Zulte Waregem is de beste ploeg en dat resulteert ook in kansen. Erenbjerg creëert wat ruimte en trapt van ver hard op doel. Zij schot gaat via de vingertoppen van Pirard maar net over.
13
 Saïd controleert een lange bal goed en lijkt op Gabriel af te stormen. Zijn tweede baltoets is een pak minder en weg kans...
12
 Hautekiet duikt opeens op in het strafschopgebied en trapt met links naar doel. Zijn schot is te centraal en makkelijk te keren door de Waregemse doelman
10
 Kans voor Zulte!
De eerste kans is voor Zulte Waregem! Nyssen wordt na een mooie combinatie vrijgespeeld op de rechterflank. Zijn lage voorzet bereikt Opoku in het strafschopgebied, maar zijn schot gaat via een been van een Standard-verdediger in de handen van Pirard.
5
 Het plan van Zulte Waregem lijkt in de openingsminuten meteen duidelijk. Elke bal gaat richting de boomlange Ementa voorin.
1
 De bal rolt in de Elindus Arena!

1
 Zulte Waregem - Standard: 0-0
18:30
 De supporters van Standard onthalen hun spelers met een heuse vuurwerkshow. Geeft het de mannen van Vincent Euvrard dadelijk meteen vleugels?

Zulte Waregem (Zulte Waregem - Standard)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Lukas Willen - Jakob Kiilerich - Benoit De Jaegere - Emran Soglo - Jeppe Erenbjerg - Dirk Asare - Thomas Claes - Benoit Nyssen - Anosike Ementa - Joseph Opoku
Bank: Louis Bostyn - Anton Tanghe - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Wilguens Paugain - Malick Mbaye - Marley Ake - Yannick Cappelle

Standard (Zulte Waregem - Standard)
Standard: Lucas Pirard - Henry Lawrence - Josué Homawoo - David Bates - Ibe Hautekiet - Gustav Mortensen - Ibrahim Karamoko - Marco Ilaimaharitra - Tobias Mohr - Dennis Ayensa - Rafiki Said
Bank: Boli Bolingoli Mbombo - Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Adnane Abid - Bernard Nguene - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada - Casper Nielsen
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 7.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Willen Lukas 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 46/54 (85.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 61/67 (91%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Soglo Emran 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 79' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Asare Dirk 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 58/70 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/37 (62.2%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Opoku Joseph 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Lofolomo Enrique 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 11' 6.5 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Paugain Wilguens 0'  
Mbaye Malick 0'  
Ake Marley 22' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 7.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/25 (44%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Homawoo Josué 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 73/81 (90.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bates David   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 64/73 (87.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 57/58 (98.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/50 (78%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 78' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 51/61 (83.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Mohr Tobias 62' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 62' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Said Rafiki 85' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Bolingoli Mbombo Boli 0'  
Mehssatou Nayel 0'  
Henry Thomas 0'  
Abid Adnane   28' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Nguene Bernard 5'  
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 28' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nielsen Casper 12' 6.5 -
Meer statistieken
"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

"Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement

07/03

Zulte Waregem brengt de laatste weken heel erg mooi voetbal. Toch leverde dat de West-Vlamingen niet bijster veel punten op.

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved