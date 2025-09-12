Volg Standard - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 12/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?
Foto: © photonews

KV Mechelen maakt vanavond de verplaatsing naar Sclessin, in de wetenschap dat Standard al onder enige druk staat. Dat kan voor een aantal verschillende scenario's zorgen.

Het nog prille seizoen is al een rollercoaster geweest voor Standard, zoals dat wel vaker het geval is aan de boorden van de Maas. Een 7 op 9 werd gevolgd door een 0 op 9, inmiddels heeft Rednic plaats moeten maken voor Euvrard. Wanneer vrijdagavond de aftrap gegeven wordt, vertoeft Standard dus al in een best explosieve situatie.

"Dat is een mes dat langs twee kanten snijdt", geeft KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest aan hoe hij daar naar kijkt. "Ofwel begin je met een ei in de broek en is het de eerste 20 à 25 minuten overleven, omdat je weet dat ze druk gaan zetten. Ofwel kun je in die eerste 25 minuten enkele keren prikken en misschien op voorsprong komen. Dan weet je dat het publiek op Sclessin zich kan gaan roeren."

Vanderbiest moet nieuwe spelers inpassen

Standard ging op de vorige speeldag de boot in aan Den Dreef, maar toen was Euvrard pas aangesteld als nieuwe trainer. Het vermoeden is dat hij inmiddels wel zijn stempel heeft kunnen drukken. Vanderbiest moet daarentegen bij Mechelen enkele jongens inpassen die aan het einde van de transferperiode pas binnengehaald zijn. 

Daar ligt dus de uitdaging voor Malinwa, dat aan het post-Schoofs-tijdperk begint. Dat doen de Kakkers met Hammar als nieuwe aanvoerder. Na een goede competitiestart trekt KVM als nummer 3 in de stand naar Sclessin. De vorige ontmoeting met een Waalse ploeg liep goed af, zij het op het nippertje. Lauberbach was tegen La Louvière de held van dienst. 

Hautekiet valt uit bij Standard

Bates mist door zijn knieblessure het weerzien met zijn ex-ploeg. Daarnaast is langs Luikse zijde ook Homawoo nog niet inzetbaar en blesseerde Hautekiet zich op training. Met Ouahabi, Vanrafelghem, Kireev, St. Jago, Özdemir en Salifou zijn er ook wel wat afwezigen bij Mechelen. Volg Standard - KV Mechelen vanavond om 20u45 bij VOETBALKRANT.COM!

Prono Standard - KV Mechelen

Standard wint
Gelijk
KV Mechelen wint
Standard Standard wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
44.35% 33.06% 22.58%
Populairste
1-1
(69x)		 2-1
(65x)		 1-2
(35x)

Vergelijking Standard - KV Mechelen

Positie

9
3

Punten

7
11

Gewonnen

2
3

Verloren

3
1

Gescoorde doelpunten

5
9

Doelpunten tegen

9
7

Gele kaarten

12
15

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

21
15
13
10/05 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
29/03 18:15 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
26/12 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
09/08 20:45 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/05 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 Standard Standard
23/04 20:30 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/12 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 Standard Standard
05/11 16:00 Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/01 20:45 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/10 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Standard Standard
30/01 18:30 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
01/10 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Standard Standard
10/07 17:00 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/05 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Standard Standard
13/05 16:00 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Standard Standard
06/12 18:15 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
17/01 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Standard Standard
10/11 20:00 Standard Standard 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/03 20:00 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
30/07 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Standard Standard
12/05 20:30 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
22/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
20/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Standard Standard
13/03 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-0 Standard Standard
28/10 20:30 Standard Standard 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
07/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
01/11 18:00 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
08/03 20:00 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/07 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Standard Standard
15/12 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Standard Standard
26/08 14:30 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
21/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Standard Standard
25/11 20:30 Standard Standard 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Standard Standard
26/02 20:00 Standard Standard 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/01 20:30 Standard Standard 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
17/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
22/01 19:30 Standard Standard 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
14/09 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
12/09 20:00 Standard Standard 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/04 20:00 Standard Standard 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/11 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Standard Standard
29/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
27/10 20:00 Standard Standard 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/05 20:00 Standard Standard 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Standard Standard
