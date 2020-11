Geniale Theo Bongonda bezorgt Racing Genk met juweeltje zege in Limburgse derby

Racing Genk knokte zich bij STVV naar een 1-2 overwinning. Theo Bongonda bracht de Genkenaars al vroeg op voorsprong. Na de gelijkmaker van Suzuki was het opnieuw Bongonda die reageerde. Met een weergaloos doelpunt bezorgde hij Racing Genk twaalf op twaalf en een tweede plaats in het klassement.

De Limburgse derby -weliswaar met amper 4 Belgen aan de aftrap- begon furieus. Ito verlengde met een hakje een inworp van Hrosovsky. Theo Bongonda was er als de kippen bij om de 0-1 vanuit een scherpe hoek onder Schmidt te trappen.

Onder toeziend oog van kersvers T1 John Van den Brom controleerde Racing Genk de partij, zonder geweldig voetbal te spelen. STVV leek moeite te hebben met het tempo en moest zich beperken tot veel loopwerk. Toch kwamen de Kanaries langszij, net op het moment dat Racing Genk even met zijn tienen stond na de blessure van Dries Wouters, die wat later naar de kant moest. Het was Suzuki die een laag genomen hoekschop wel heel eenvoudig kon binnenwerken.

De Truiense vreugde was echter maar van korte duur. Iets voorbij het halfuur had Theo Bongonda, die duidelijk in zijn sas was op het kunstgras, een touch of genius in petto. De flankaanvaller trapte met erg veel gevoel een botsende bal vanop een meter of dertig in doel. De boomlange Daniel Schmidt kon alleen maar met veel bewondering toekijken hoe de bal onder de lat in doel belandde.

Paul Onuachu, die het niet gemakkelijk had op Stayen, was voor het uur erg dicht bij zijn tiende van de competitie. De Nigeriaan kopte de wenkende kans echter binnen het bereik van Schmidt.

De thuisploeg probeerde gaandeweg de forcing te voeren, maar het ontbrak de Kanaries aan ideeën om gaten te vinden in de Genk-defensie, al strafte Nazon ei zo na nonchalant verdedigen van Lucumi af. Ook Cacace probeerde het na een hoekschop, maar Vukovic stond attent te keepen.

Tien minuten voor affluiten werd Racing Genk opgeschrikt, wanneer Teixeira een voorzet van Cacace overhoeks op de dwarsligger knikte vanuit het niets, tot jolijt van de kansloze Vukovic. In blessuretijd werd Steve De Ridder nog uitgesloten met een tweede gele kaart.

Zo sleepte deze ietwat teleurstellende derby zich naar het einde. Racing Genk toonde zich net als vorige week erg efficiënt. Het was het geniale moment van Bongonda dat deze derby besliste. Door de twaalf op twaalf klimt Racing Genk zowaar op naar een knappe gedeelde tweede plaats, op een puntje van leider Charleroi.