Matchwinnaar Theo Bongonda sneert naar Jess Thorup na derbyzege: "Als hij de ballen had gehad..."

Theo Bongonda was zaterdag de grote man bij Racing Genk. Bongonda was duidelijk geprikkeld na het vertrek van Jess Thorup. De flankaanvaller antwoordde met de voetjes: hij speelde een ijzersterke eerste helft, bekroond met twee fantastische doelpunten.

Het was vooral die tweede goal die over de tongen ging. Hoe komt het in je op om het vanop die afstand te proberen? "Zonder me vragen te stellen, heb ik het gewoon geprobeerd. Ik voelde die bal goed aan, en ik had zelfs niet naar de keeper gekeken. Dat heet talent, zeker?", lacht Theo Bongonda de tanden bloot.

Ondanks de knappe zege kwam Bongonda ook nog even terug op het plotse vertrek van Jess Thorup. Eerder deze week liet hij op sociale media al weten wat hij daarvan vond, maar ook zaterdag gaf hij zijn mening.

"Dat de coach vertrekt, dat is ok! Ik wens hem veel succes. Maar de manier waarop: dat is niet netjes, net nu we uit die moeilijke periode aan het klimmen waren. Als hij de ballen had gehad om het in de kleedkamer te komen vertellen, dan had iedereen daar vrede mee. Dit zegt veel over hem als persoon", aldus een scherpe Bongonda.

"Het is zonde, want ik had hem graag als coach. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal in het profvoetbal. Ik denk dat we goed geantwoord hebben met deze overwinning", besluit Bongonda.