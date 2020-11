Domenico Olivieri doet met plezier stapje opzij na derbyzege: "Terug in mijn rolletje"

Een derbyzege, twaalf op twaalf en een gedeelde tweede plaats in de rangschikking. Dat is de balans voor Racing Genk na een avondje Stayen. Het spel was dan zeker niet academisch, toch was Olivieri na afloop van de partij erg opgetogen.

De pers te woord staan is niet zijn favoriete bezigheid, gaf hij al eerder aan. Zaterdag deed Olivieri het (voorlopig) voor het laatst, nu John Van den Brom, aandachtig toeschouwer op Stayen, vanaf morgen de fakkel overneemt. "Vanaf morgen staat de nieuwe trainer er, en kan ik weer in mijn rolletje kruipen", bekent een zichtbaar opgeluchte Olivieri. "Een tijdje geleden keek niemand naar Racing Genk. We komen uit een moeiljke periode. Maar we moeten zeker niet te ver vooruit gaan kijken." Dat het spel allerminst academisch was, besefte Olivieri als geen ander. Genk beperkte zich in de tweede helft voornamelijk tot het consolideren van de voorsprong, en slaagde daar relatief eenvoudig in. "Er is wel wat druk van hen geweest, vooral met lange ballen. Echt uitgespeelde kansen zijn er voor STVV niet geweest." Al vergat hij wel dat Teixeira tien minuten voor affluiten op de kruising mikte. "Ik zag vandaag een ploeg die geknokt heeft. Gestreden, gelopen en gewerkt. Voetballend was het misschien niet altijd goed, maar in een derby draait het maar om één ding: winnen", besluit de Italo-Belg.