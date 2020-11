Steve De Ridder (STVV) hekelt ref omwille van 'hautain gedrag': "Dit maakt verbinding tussen speler en ref alleen maar kleiner"

Het werd een frustrerende avond voor Steve De Ridder. De aanvoerder van de Kanaries ging mee ten onder tegen Racing Genk én werd in blessuretijd nog uitgesloten na een tweede gele kaart. Op sociale media haalde de ervaren middenvelder uit naar ref Lambrechts.

De Ridder had het regelmatig verbaal aan de stok met Lambrechts. Hij ontving er in de tweede helft een gele kaart voor. Vlak voor tijd moest De Ridder gaan douchen, nadat Ito neerging, al dan niet door de voorafgaande duw van Cacace.

Zelfs daags na de wedstrijd was de frustratie bij De Ridder nog steeds niet gaan liggen. Op Instagram haalde hij uit naar de ref, al was hij ook niet blind voor de tekortkomingen van zijn team in de Limburgse derby.