🎥 Deze twee pareltjes maakten voor Racing Genk het verschil tegen STVV

De derby van Zuid-Limburg werd zaterdag beslecht in het voordeel van Racing Genk. Niet dat de Genkenaars zoveel beter waren dan de Kanaries. Wel maakten ze het verschil met twee klasseflitsen, telkens met Theo Bongonda als afwerker van dienst.

Net als vorige week zat Gouden Stier Paul Onuachu niet in de match tegen STVV, en net als vorige week was het Theo Bongonda die Racing Genk bij de hand nam en twee doelpunten scoorde.

De flankaanvaller voelde zich duidelijk in zijn sas op het kunstgrasveld van Stayen. Hij was veel wendbaarder en mobieler dan veel Truienaars en speelde dat gretig uit. Vooral in de eerste helft was hij bij momenten ongrijpbaar.

Al na vier minuten zette hij Racing Genk op voorsprong, na een knap hakje van Ito. Al moet gezegd: de bal gaat wel heel gemakkelijk tegen de touwen, vanuit een heel scherpe hoek. Kon Daniel Schmidt daar niet meer mee doen?

Toch is het vooral het tweede Genkse doelpunt dat om te smullen was. Geniet hier nog eens mee van schitterende lob van Theo Bongonda, nota bene over een doelman van een dubbele meter.