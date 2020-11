🎥 Wie is er nog mee met VAR-communicatie na STVV-Genk? "We verwachten rood maar geen VAR-interventie"

STVV-middenvelder Steve De Ridder werd vlak voor het laatste fluitsignaal met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Even daarvoor incasseerde de aanvoerder zelf een stevige trap van Kristian Thorstvedt. Dat had ook rood kunnen opleveren...

Kristian Thorstvedt kreeg een gele kaart onder de neus geduwd na zijn late ingreep op de enkel van Steve De Ridder. Die kaart had ook een andere kleur kunnen hebben. Het Professionel Refereeing Department (PRD) verwachtte zelfs een rode kaart, gaf het maandag toe.

"Hoewel de intensiteit niet hoog is, geeft het (PRD) de voorkeur aan bestraffing van de fout. Meerbepaald met een rode kaart voor ernstig gemeen spel. De bescherming van de fysieke integriteit van de spelers is immers belangrijk", klinkt het.

Toch hoefde de VAR niet in te grijpen. "Het PRD verwacht geen VAR-interventie omdat de scheidsrechter geen “clear and obvious mistake” maakte door het geven van de gele kaart en omdat er geen hoge intensiteit was bij het maken van de fout."