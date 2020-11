Mag het wat meer zijn? Amper vier Belgen aan de aftrap in Limburgse derby

De Limburgse derby is altijd een wedstrijd die tot de verbeelding spreekt. Vorig jaar nog ontaardde de partij volledig en moest uiteindelijk zelfs gestaakt worden bij een stand van 3-3, na een onwaarschijnlijke remonte van de Kanaries. In een kil Stayen was het zaterdag minder geladen.

Gisteren had Racing Genk haar revanche beet, door met 1-2 te gaan winnen op Stayen. Met twee heerlijke goals was Theo Bongonda de gevierde man. Toch zal deze match niet de geschiedenisboeken ingaan.

Want het moet gezegd: zo'n vurige derby verliest heel wat cachet wanneer deze zonder publiek gespeeld wordt, vraag dat maar eens in Deurne-Noord of op het Kiel. Er waren gisteren tal van discutabele fases, grimmige momenten die het vuur normaliter zouden doen oplaaien. Nu ging het niet verder dan wat geroep van trainers en spelers.

Daarnaast was het ook zoeken naar Belgen op het wedstrijdblad. Vier landgenoten begonnen in de basis in deze Limburgse derby, eerlijk verdeeld over de twee ploegen. Voor Racing Genk waren dat matchwinnaar Bongonda en Wouters, die op het halfuur dan nog naar de kant moest met een enkelblessure. Bij de Kanaries ging het om Caufriez en De Ridder. Het blijft een op zijn zachtst gezegd vreemde vaststelling dat er in de tweede helft evenveel Japanners dan Belgen op het veld stonden. Dat de internationalisering inherent is aan het moderne voetbal, staat buiten kijf. Maar amper twee Belgen in de basis, dat mag gerust wat meer zijn, toch?