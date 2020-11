Ontketend Racing Genk neemt na aarzelende start vlotjes de maat van Moeskroen

John van den Brom is met een driepunter gestart aan zijn Genkse avontuur. Zijn ploeg had het de eerste helft niet onder de markt tegen een gretig Moeskroen. De gelijkmaker van Ito op slag van rust bleek het kantelpunt. In de tweede helft pikten ook de andere Genkse spitsen hun goaltje mee.

Van meet af aan werd duidelijk dat Moeskroen zich niet kwam ingraven op bezoek bij Racing Genk. Na zes minuten lieten de Henegouwers zien dat het menens was, maar de pegel van Xadas spatte uiteen op de dwarsligger. Wat later dwong Olinga Vukovic tot een stevige parade. En Racing Genk? Dat had het moeilijk met de hoge pressing van de hekkensluiter uit de Jupiler Pro League. Schuchtere pogingen van Bongonda en Onuachu brachten Koffi niet in verlegenheid. Voor het overige stapelden de Limburgers de foute passes op. Tien minuten voor rust kreeg Moeskroen wat het verdiende: een doelpunt, nog maar het vierde in deze jaargang. Bakic kreeg veel te veel tijd om voor te zetten. Hij pikte er aan de tweede paal Da Costa uit, die feilloos afwerkte. Knappe goal, al liet Maehle zich wel heel eenvoudig ringeloren. (I)to the rescue Ook na de openingstreffer bleef Moeskroen vooruit voetballen. De 'press' - 't is eens wat anders dan 'push'- bleef vanaf de Henegouwse bank gebruld worden. Jezelf zo komen presenteren na meer dan een maand zonder competitiewedstrijd, faut le faire! Toch werden ze hiervoor niet beloond. Integendeel. Op slag van rust werd Ito knap vrijgespeeld tussen de linies. De Japanner, tot dan toe helemaal niet in de wedstrijd, begon aan een avondwandeling doorheen de Moeskroendefensie en werkte ijskoud af. Meteen de laatste trap van de eerste helft. Vijftien minuten plankgas Na de pauze een totaal ander spelbeeld. Racing Genk begon furieus en drukte Moeskroen tegen het eigen doel. Bongonda (2x), Hrosovsky en Uronen zorgden voor de verwittigingen, maar het tweede Genkse doelpunt kwam er toch. Bongonda liet een hulpeloze Moeskroenverdediger achter zich en werkte koel af. Haast identiek aan zijn eerste goal tegen Eupen enkele weken geleden. Moeskroen leek door zijn beste krachten heen te zitten en iets voorbij het uur legde Racing Genk de wedstrijd in een definitieve plooi. Na een erg snelle combinatie knalde Ito op de vuisten van Koffi. Onuachu was er echter als de kippen bij om zijn tiende van het seizoen tegen de touwen te koppen. Niet voor het eerst toonde Racing Genk zich erg efficiënt. Tien minuten voor tijd bediende Ito zijn maatje Theo Bongonda. Oog in oog met Koffi bleef de man in vorm koelbloedig en maakte er 4-1 van. Alweer het zevende doelpunt van Bongonda in de laatste vier wedstrijden, duizelingwekkende statistieken! Zo toonde Racing Genk eens te meer twee gezichten. Weifelend en matig voetballend voor rust, erg dynamisch en creatief erna. Bovendien waren de Genkse spitsen andermaal hyperefficiënt. Neem daarbij de vijftien op vijftien en een gedeelde tweede plaats in de ranking. Redenen genoeg voor John van den Brom dus om, ondanks de matige eerste helft, terug te blikken op een geslaagd debuut bij Racing Genk.





