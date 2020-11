Flitsend Racing Genk zet Moeskroen in tweede helft opzij: "Leuk, maar twintig minuten niet voldoende om bovenaan te staan"

Het werd een match met twee gezichten, Racing Genk-Moeskroen. De Limburgers hadden het 45 minuten erg zwaar, maar overklasten de moegestreden hekkensluiter in de tweede helft. Al bij al een prima debuut dus voor John van den Brom, die tevreden is met wat zijn ploeg na rust op de mat legde.

Al begon de partij niet goed voor Racing Genk. In de eerste helft gaven de Limurgers niet thuis. "Ik vond ons onwennig en nerveus spelen. Het leek wel alsof we nooit hadden samengespeeld", vertelt John van den Brom. "Het was zeker de verdienste van Moeskroen, we hadden niet verwacht dat ze zo hoog gingen spelen. Maar ik vond ons te weinig energie aan de dag leggen, dus dat wel is een dingetje."

De tweede helft was van een heel andere makelij. Racing Genk speelde de eerste twintig minuten kans na kans bijeen, met enkele knappe goals als gevolg. "We hadden veel overwicht en voetbalden erg comfortabel. Dat resulteerde inderdaad in prachtige goals, dat maakt me trots. Het is dan ook een verdiende zege voor ons, ondanks die mindere eerste helft", beseft van den Brom.

Na de vijfde zege op rij staat Racing Genk op een gedeelde tweede plaats. Hoe dan ook houdt van den Brom de voetjes op de grond. "Kijk, er staat nog altijd een team boven ons. daar moeten we op blijven jagen. Dat we gedurende 20 minuten misschien het beste voetbal van België op de mat legden? Dat is leuk, maar dat is niet genoeg om bovenaan te staan. Daar moeten we progressie in maken", besluit de Nederlander.