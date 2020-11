Jorge Simao debuteert met hoopgevende eerste helft tegen Racing Genk: "Zo zijn we een moeilijk te ontwrichten team"

Wie dacht dat hekkensluiter Moeskroen zich zondag kwam ingraven in de Luminus Arena, kwam bedrogen uit. Les Hurlus kwamen vrank en vrij spelen en gingen verdiend met een voorsprong de rust. Het gebrek aan matchritme en de klasse bij Genk deden de wedstrijd echter kantelen.

Kersvers Moeskroen-coach Jorge Simao had er na afloop geen probleem mee om zijn meerdere te erkennen in Racing Genk. "Genk was gewoon beter, vooral na rust. Maar de jongens deden hun job erg goed de eerste helft. Alleen is het jammer dat we een goal slikten terwijl we al bijna in de kleedkamer stonden. Zoiets is op mentaal vlak erg zwaar, zeker wanneer je onderin het klassement bengelt", analyseert de Portugees.

"Die dreun kwamen we niet meer te boven in de tweede helft. Neem daarbij nog de vermoeidheid na de besmettingen in onze groep. We hadden het logischerwijs erg zwaar de tweede helft."

Hoe dan ook maakte Moeskroen in de eerste helft duidelijk dat het ondanks een drie op dertig geen vogel voor de kat is. "Als we 90 minuten het niveau van deze eerste helft kunnen halen, zijn wij een moeilijk te ontwrichten team", weet Simao.