Alessandro Ciranni genoot van terugkeer naar Luminus Arena: "Individuele kwaliteit van Ito en Bongonda maakten het verschil"

Voor Moeskroen-aanvoerder Alessandro Ciranni werd het een speciale wedstrijd. De Limburger doorliep de Genkse jeugd en keerde terug in de Luminus Arena. "Een speciale avond", aldus Ciranni, die weliswaar met lege handen de bus opstapte.

Ondanks de ruime 4-1 nederlaag was Alessandro Ciranni positief na afloop. En terecht, want Moeskroen speelde een sterke eerste helft, hoopgevend voor de ongetwijfeld zware degradatiestrijd die volgt. "Ik vond ons veel sterker spelen dan in het begin van de competitie", aldus Ciranni. "Dat moet ons veel vertrouwen geven voor de volgende matchen. Deze manier van voetballen, met veel druk naar voren, moet ons liggen."

"Dat eerste doelpunt... dat mochten we niet slikken. In de tweede helft kwam de kwaliteit van Ito en Bongonda bovendrijven. Dat maakte het verschil. Fysieke achterstand? Nee, dat vind ik niet, we hebben erg hard gewerkt. Iedereen was fysiek en mentaal klaar voor deze partij."

Na de wedstrijd keuvelde Alessandro Ciranni minutenlang met Michel Ribeiro en Domenico Olivieri. "Het was een speciale avond. Ik heb hier nog steeds goede contacten, ik heb hier heel mooie tijden beleefd. Het was genieten om hier op het veld te staan", glunderde Ciranni.