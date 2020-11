Bryan Heynen, overladen met complimenten, blijft nuchterheid zelve: "Het gaat steeds beter, maar heb nog veel werk"

Na twee invalbeurten werd Bryan Heynen fit genoeg bevonden voor een basisplaats tegen Moeskroen. En de Limburger stelde allerminst teleur. Na een aarzelende start toonde de middenvelder zich een baken van rust in de Genkse as. Zonder franjes, maar erg secuur.

Deze Bryan Heynen zal een van de eerste namen zijn op het wedstrijdblad van John van den Brom. Simpel en snel voetballend, slim positie kiezen... Het oogt eenvoudig wat Heynen doet, maar dat is het niet. Toch kreeg de middenvelder de Genkse motor niet op toerental in de eerste helft tegen Moeskroen.

"Ze maakten het ons erg moeilijk om de ruimtes tussen de linies te vinden. We wisten dat ze dat tempo niet de hele wedstrijd konden volhouden. Die goal vlak voor rust gaf ons uiteraard veel vetrouwen, maar tijdens de rust beseften we ook allemaal wel dat het beter moest", aldus Bryan Heynen.

En zo geschiedde. In de tweede helft walste Racing Genk over Moeskroen. Bryan Heynen mocht tien minuten voor affluiten gaan rusten na een oerdegelijke partij. "Het gaat steeds beter, ik voetbal met vertrouwen. Conditioneel kan het nog beter, wat niet onlogisch is. Ik voel me erg goed in deze groep, iedereen is blij dat ik weer fit ben. Of dit systeem leuk is om te spelen? Ja, zeker wel. Al is elk systeem leuk wanneer je vaak de bal kan voelen."

Heynen behaalde al een landstitel met Racing Genk. Begint het na deze vijftien op vijftien te kriebelen? "Daar denk ik totaal niet aan. Ons doel is bij in die top vier te geraken. Van daaruit kunnen we eventueel verder kijken", besluit de nuchtere Bryan Heynen.