Zeven goals in vier wedstrijden voor Theo Bongonda: "Als we zo voetballen, zijn we een van de beste ploegen van België"

In een bleke eerste helft kregen we Theo Bongonda nauwelijks te zien. Maar in de tweede helft ontbond de man in vorm zijn duivels. Snedige acties, leuke passjes, maar vooral: twee goals. Voor wie er nog aan twijfelt, Theo Bongonda is on fire.

"Of het een gewoonte wordt, scoren? Dat niet, maar het mag nog lang zo blijven duren", aldus een coole Bongonda op de persconferentie na afloop van de partij. Al zag de winger ook dat zijn ploeg het gedurende de eerste helft knap lastig hadden met Les Hurlus. "Gelukkig kon Ito vlak voor rust scoren."

"De coach sprak ons in de rust kalm toe en stuurde wat bij. Dat is wat we nodig hadden. In de tweede helft speelden we veel beter. Als we zo voetballen, zijn we een van de beste teams in België."

Bongonda is de laatste weken de man die het verschil maakt bij Racing Genk. Dat de winger zich goed in zijn sas voelt, is dan ook overduidelijk. "Het is echt een eer voor mij om in zo'n team te spelen. Want iedereen wil zich amuseren op het veld. Ik heb het geluk om in een ijzersterk team te spelen én me volop te amuseren. Al moeten we beseffen dat we nog veel werk hebben. Moeskroen is laatste, maar bracht ons toch danig in de problemen."

Tot slot overlaadde Bongonda ook Bryan Heynen nog met complimenten. "Zo'n blessure kan je mentaal kraken. Hoe hij steeds zo positief en mentaal sterk is gebleven: hij is een voorbeeld voor mij. Bovendien is hij gewoon een topgast én topspeler, hij snapt het spelletje. Ik ben enorm blij dat hij er weer bij is."