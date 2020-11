Pierre Denier aangeslagen door overlijden Anele: "Onlangs stuurde hij me nog een berichtje om me te bedanken"

Racing Genk rouwt om het overlijden van Anele. Op Sporza reageerden Pierre Denier en Thomas Buffel, die jarenlang de rechterflank van Racing Genk met Anele bevolkte, erg aangeslagen.

"Dit hakt erin. Het wordt moeilijk om vandaag mijn werk zoals normaal te doen", zucht Pierre Denier. "Een week of vijf geleden kreeg ik nog een berichtje waarin hij mij bedankte voor zijn tijd hier. Hij was een heel complete verdediger, hij verdedigde op talent. Hij was geen grote prater, maar iedereen had hem graag. Ik herinner me nog het feestje in de bus na de bekerwinst tegen KV Mechelen. Daar was hij het haantje-de-voorste", aldus Pierre Denier.

Ook Thomas Buffel reageerde op het plotse overlijden. "Samen hebben we meer dan 650 matchen gespeeld, en veel successen behaald. Hij was een echte warrior, een fantastische voetballer met een fantastische techniek. Al kon hij ook staalhard zijn, soms erover zelfs."

"Hij had moeiteloos kunnen meedraaien in een grote Europese competitie, maar hij is Genk altijd trouw gebleven. Hij voelde zich hier echt thuis. Ik heb aan Genk gevraagd of we niet wat spelers kunnen mobiliseren voor een eerbetoon voor Ngconkie."