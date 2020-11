Beerschot na de pauze op en over tien Mechelaars en naar de leiding in de Pro League

KV Mechelen - Beerschot: ook in 1A is het een treffen dat heel wat emoties met zich meebrengt. Ploegen die een achterstand goedmaken, owngoals, een rode kaart: het duel tussen de twee rivalen had het allemaal. Beerschot trok aan het langste eind en hijst zich zo op kop.

Beerschot kon met de snelheid van zijn aanvallers de thuisploeg wel pijn doen en omgekeerd kwam ook KV Mechelen dreigen met een goede balcirculatie. Nog voor het einde van het openingskwartier was er al gescoord, met wat medewerking van Siemen Voet. Die tikte te kort terug op de eigen doelman. Tissoudali strafte het slim af en verraste de Mechelaars, die nog een voorzet hadden verwacht.

Nadien waren de kansen voor KV Mechelen, dat met de nodige dosis geluk vrij snel langszij kwam. Het voorbereidende werk was wel fraai: prima opening Van Damme, goede voorzet in één tijd van Storm. Frans kopte in eigen doel. KV wilde er nadien ook wel over gaan. Vanhamel hield Schoofs met een reflex van de 2-1. Na een uitbraak via Mrabti en een aflegger van Hairemans trof Walsh de staak.

Toch zou die 2-1 nog voor het einde van de eerste helft op het scorebord flikkeren. Een voorzet van Storm bereikte uiteindelijk Schoofs aan de tweede paal. Deze keer was de ongelukkige deviatie bij Beerschot van Mboko: een tweede owngoal en dus een achterstand voor de bezoekers. Vreugde alom natuurlijk wel bij de Manenblussers, die hun voorsprong zeker niet gestolen hadden.

Rond het uur waren er enkele minuten waarin Aster Vranckx een hoofdrol opeiste. Eerst kon hij maar net bij een flankvoorzet en scheelde het niet veel of hij had de 3-1 gemaakt. Kort nadien kreeg Vrankx eerst geel voor een tackle op Coulibaly. De VAR riep Lawrence Visser echter naar het scherm, waarna die besliste dat rood de juiste sanctie was.

Een mogelijk kantelpunt in de wedstrijd en dat bleek het ook te zijn. Beerschot ging stilstaande fases afdwingen daar waar het gevaarlijk kon worden. Holzhauser trapte een vrijschop van op rechts meteen naar doel, Coucke tikte in hoekschop. Een volgende vrije trap van diezelfde Holzhauser werd door Van den Berg van kortbij simpel binnengekopt.

Het was op dat moment ook nog twintig minuten te spelen: te lang voor KV om het met een man minder vol te houden. Coulibaly kopte Beerschot naar 2-3 en ook naar de overwinning. De promovendus zowaar aan de leiding in het klassement. Die verloren promotiefinale uit 2019 is nog slechts een verre herinnering. Beerschot heeft nu evenveel punten dan KRC Genk, maar een match meer gewonnen.