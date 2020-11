Losada vond zege in Mechelen meer waard dan drie punten: "We zijn 'top of the league', een waanzinnige prestatie"

Hernán Losada is bezig met Beerschot een fenomenaal verhaal te schrijven. Ook in Mechelen ging zijn ploeg met de volle buit aan de haal, waardoor Beerschot nu de rangschikking in eerste klasse A aanvoert. Een weergaloze verwezenlijking als promovendus.

Het wedstrijdbegin verliep ideaal, met een vroege 0-1. "Het was een moment van hoge druk waarbij wij de tegenstander dwingen om een fout te maken. Toch hadden we de wedstrijd niet onder controle. Ze hebben goed Van Damme tussen de lijnen gevonden, die met zijn passes de fullbacks gevonden heeft. Er waren twee-tegen-één situaties waarbij we het moeilijk hadden."

Bij de tegendoelpunten was er wel wat pech mee gemoeid. "Vooral het eerste was ongelukkig, want als Frans niet aan de bal komt staat de speler van Mechelen achter hem in buitenspelpositie. We moesten aan de rust iets veranderen, ook qua duelkracht en tweede ballen. We moesten korter staan bij Van Damme en Schoofs."

Forty five-positie

In dat opzicht nam Losada een belangrijke beslissing. "We hebben gekozen om met drie tegen twee te gaan spelen en de fullbacks hoger op het veld te krijgen." Na de uitsluiting van Vranckx had dat pas echt rendement. "Sindsdien is de wedstrijd gekanteld in ons voordeel. We scoorden op twee voorzetten van op de forty five-positie, waarop Mechelen dit seizoen veel tegendoelpunten heeft gekregen."

Tegen alle verwachtingen in

Losada liet blijken dat de zege hem meer waard was dan enkel drie punten. Dat heeft alles te maken met de rangschikking. "We staan op positie 1 tegen alle verwachtingen in. Het zijn drie gouden punten voor ons. We zijn 'top of the league'. Het is geen verwijzing naar de promotiefinale. Voor een ploeg die uit 1B komt eerste staan... Terwijl er ploegen zijn met andere ambities en budgetten. Voor mij is dat een waanzinnige prestatie."