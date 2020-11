Ex-coach ziet Beerschot als titelkandidaat: "Waarom niet? Ze overvleugelen veel ploegen in spelvreugde"

Veertien speeldagen ver en Beerschot staat aan de leiding in 1A. De Mannekes trekken een lange neus naar de gevestigde waarden en gaan gewoon door op hun elan. Een verhaal dat nog zoveel mooier kan worden? "Waarom niet?", zegt ex-coach Urbain Spaenhoven.

Urbain, Beerschot eerste... Had je dit verwacht?

"Natuurlijk niet. Maar ik zie wel de gelijkenissen met onze eerste jaren toen we de weg terug hebben ingezet. Ik zie de drive waarmee er gespeeld wordt, de overtuiging waarmee de ploeg op het veld komt. 'Kom, pak ons maar hé': zo staan ze op het veld. Ik vind het niveau in 1A ook niet echt gestegen. Beerschot overvleugelt veel ploegen op basis van spelvreugde. Dus verwacht? Nee. Verdiend? Ja!"

Je ziet ook de hand van de technische staf?

"Die leveren goed werk hé! En ze worden van bovenuit ondersteund door een goeie financiële inbreng. Dat zie je ook met de contractverlenging van Holzhauser. Maar het zit goed in elkaar. Dat middenveld is fantastisch op elkaar ingespeeld. Geraak door dat drietal maar eens door. En vooraan zijn de aanvallers complementair en zijn ze sinds enkele weken ook de eerste verdedigers."

Onder leiding van een beginnend coach...

"Ik had het direct gezien in Hernan. Drie jaar geleden ben ik eens naar een beloftenmatch van Beerschot gaan kijken. Hoe Losada daar met die jonge gasten bezig was... Ik heb direct gezegd dat hij het ging maken als trainer. Dat zie je in zijn omgang met de spelers. En hij evolueert ook. In de huidige opstelling verlies je de match tegen Antwerp nooit. Maar je hebt die matchen ook nodig om te leren als coach. Daar heeft hij meer van opgestoken dan van een winstpartij. Hij heeft dat aangepakt. De enige valkuil nu is dat hij slachtoffer kan worden van zijn eigen succes. Het verwachtingspatroon is heel hoog geworden."

En die vele tegendoelpunten?

"Dat vind ik wel een probleem. En daar kan je wel iets aan doen. Ik zie veel fases waaruit een doelpunt voortvloeide die je kan oplossen door er afspraken over te maken. Maar ze compenseren het voorlopig door héél veel te scoren. Maar je moet die verdediging stabieler maken. Al zie ik wel beterschap. Dat begint bij de spitsen. Als ik zie hoeveel werk die Suzuki opknapt..."

Na veertien speeldagen eerste staan, dan mogen de ambities wel bijgesteld worden?

"Kijk, een winnaar heeft een plan, een loser een excuus. Als je na 14 speeldagen eerste staat heb je de kwaliteiten. Lierse is ook kampioen geworden uit het niets. Kan het? Als de andere ploegen niet wakker gaan worden, gaan ze een verrassing krijgen. Als Beerschot zijn niveau aanhoudt en de rest zijn niveau niet opkrikt... Waarom niet? Dan kan het."

Ze tarten de logica...

"Ja? Ze zijn goed op elkaar ingespeeld, ze hebben scorend vermogen, ze hebben tactisch vernuft... Dat is gewoon de definitie van een goeie ploeg. Dat is geen extra druk. Ze weten waar ze mee bezig zijn en ze gaan elke match gewoon voor de winst. Gelijke spelen, dat brengt niks op. Ze spelen om te winnen. Dan kan er eens een uitschuiver à la Gent tussen zitten. Ik zie wat ik zie. Ze hebben gewoon een ongelooflijk goeie en explosieve ploeg."

Met Holzhauser als exponent?

"Kijk, als je zo'n speler hebt, moet je in functie van hem spelen. Waarom zette Losada hem afgelopen weekend de laatste 20 minuten helemaal vooraan. Om de bal bij te houden ja. Maar ook om hem die extra meters niet meer te moeten laten maken. Dat is goed spelersmanagement. Iedereen speelt in functie van hem en dat is terecht. Ze spreken over Anderlecht of Brugge, maar zou hij daar iedereen in dienst van hem hebben? Nee, en hij weet ook dat hij iets speciaals met Beerschot kan realiseren."