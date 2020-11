Analist erg hard voor ref: "Malinwa verloor niet van Beerschot, maar van scheidsrechter Visser"

De potjes kookten over bij KV Mechelen na de rode kaart van Aster Vranckx. Lawrence Visser, die op aangeven van de VAR een gele kaart omzette in een rode, was na afloop de gebeten hond. Malinwa zag immers een voorsprong in rook opgaan en droop uiteindelijk af met een nederlaag.

Patrick Goots is in GvA opvallend hard voor de scheidsrechter. "Malinwa verloor niet van Beerschot, maar van scheidsrechter Visser. Zonder die rode kaart van Vranckx zie ik Beerschot deze wedstrijd nooit winnen. Tot dan had KV gewoon de controle over de wedstrijd." "Alle respect voor Beerschot, want hun eerste plaats is verdiend. Maar de zege tegen KV Mechelen kwam er met veel geluk. Nogmaals: ik begrijp niet dat Visser op basis van beelden van de hele fase, en dus niet de foto, deze beslissing kan nemen. Vranckx speelt duidelijk de bal", besluit Goots.