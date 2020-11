Ondanks herhaling bekend scenario grote tevredenheid over spelpeil bij KVM: "Voetballen beter dan vorig seizoen"

Moeilijk te geloven dat KV Mechelen na 13 speeldagen amper vijf puntjes meer heeft dan de rode lantaarn, gezien het geleverde spel. Geregeld voetbalt KV zich naar een winnende positie, waarna er dan wel al te vaak iets scheelt waardoor het naast de punten pakt.

Tegen Beerschot lag dat met name aan een eerste tegendoelpunt in cadeauverpakking en de rode kaart voor Aster Vranckx. Zeker niet aan het gehaalde niveau in dat eerste uur elf tegen elf. "Mijn analyse is dat we een hele goede wedstrijd spelen. Tot aan dat beslissende moment. Ze vonden geen oplossingen", verwijst KVM-coach Vrancken naar tegenstander Beerschot. "Het enige wat we weggeven is het eerste doelpunt."

In grote delen zag de technische staf van KV Mechelen wat het wilde zien. "Het geeft heel veel voldoening voor de staff als je bepaalde dingen aangeeft en pijnpunten blootlegt die er dan in de wedstrijd ook uitkomen. We speelden constant onder hun druk uit en konden zelf dingen foceren. Beerschot heeft moeilijkheden met het oppikken van mensen oppikken, we konden ruimtes creëren in de rug van middenvelders."

Allemaal mooi, ook al leverde het finaal niets op. "Ik denk dat we de betere ploeg waren, zonder resultaat", zegt Jordi Vanlerberghe. "Op de vier keer dat zij naar doel schieten, is het drie keer binnen. Ik denk dat wij niet zo gek veel meer kansen afdwingen, maar wel volledig domineren. Wij voetballen beter dan vorig seizoen. Er zijn veel matchen waarin wij dominant zijn, maar de punten niet nemen."

Wel problematisch als dat blijft duren. Het wedstrijdscenario van voorbije zondag hadden ze Achter de Kazerne al eens meegemaakt. Op 17 oktober stond Malinwa één doelpunt voor tegen Kortrijk en had het alles onder controle, om vervolgens een rode kaart te pakken en met tien man nog onderuit te gaan. Na het treffen met Beerschot bleef geelrood met een groot déja vu-gevoel achter.

Vanlerberghe, die zich wel kritisch had uitgelaten over scheidsrechter Visser, was zich daar ook bewust van. "Wij moeten ook beter omgaan met die man minder. We mogen niet alles op de arbitrage steken, dat zou te gemakkelijk zijn. Het is niet omdat je met tien man valt dat je moet verliezen. Dat is zeker ook mijn mening."